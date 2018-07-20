Общество Погода в Молдове на 20 июля: Без зонта на улицу лучше не выходить Синоптики рассказали, какой будет погода в Молдове 20 июля. Согласно прогнозу синоптиков, в пятницу 20 июля, на всей территории Молдовы ожидаются кратковременные дожди. В столице температура днем составит +26...+29 градуса. На севере Молдовы температурные значения ожидаются на уровне +25...+28 градусов. На юге Молдовы температура воздуха составит +27...+30 градуса. Атмосферное давление - пониженное. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. На выходных синоптики обещают солнечную погоду без осадков

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