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Общество
Погода в Молдове на 20 июля: Без зонта на улицу лучше не выходить
20.07.2018

Синоптики рассказали, какой будет погода в Молдове 20 июля.

Согласно прогнозу синоптиков, в пятницу 20 июля, на всей территории Молдовы ожидаются кратковременные дожди. В столице температура днем составит +26...+29 градуса.

На севере Молдовы температурные значения ожидаются на уровне +25...+28 градусов.

На юге Молдовы температура воздуха составит +27...+30 градуса.

Атмосферное давление - пониженное. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

На выходных синоптики обещают солнечную погоду без осадков


 
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