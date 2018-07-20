Погода в Молдове на 20 июля: Без зонта на улицу лучше не выходить

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Общество
Синоптики рассказали, какой будет погода в Молдове 20 июля.
Согласно прогнозу синоптиков, в пятницу 20 июля, на всей территории Молдовы ожидаются кратковременные дожди. В столице температура днем составит +26...+29 градуса.
На севере Молдовы температурные значения ожидаются на уровне +25...+28 градусов.
На юге Молдовы температура воздуха составит +27...+30 градуса.
Атмосферное давление - пониженное. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
На выходных синоптики обещают солнечную погоду без осадков
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