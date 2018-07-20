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Общество
Кишиневцу удалось добиться от строительной компании скидки в 5750 евро за парковочное место
20.07.2018

Компания была вынуждена пойти на такой шаг, так как не соблюла сроки сдачи объекта в эксплуатацию. После того, как крайний срок сдачи объекта в эксплуатацию истек, клиент обратился в Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком.

В соответствии с действующим законодательством подрядчик обязан обеспечить выполнение работ в сроки и согласно условиям, предусмотренным договором, чего сделано не было. В связи с этим строительная компания обязана выплачивать за каждый просроченный день пеню в 10% от стоимости услуги, сообщает stirilocale.md.

Таким образом, после вмешательства Агентства по защите прав потребителей и надзору за рынком подрядчик был вынужден сделать скидку в размере 115 900 леев (эквивалентно 5750 евро) от цены в 9250 евро за парковочное место.


 
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