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Экономика
Moldova Agroindbank продал 41% акций за 450 миллионов леев
20.07.2018

Более 41% акций Moldova Agroindbank продал на Фондовой бирже после нескольких неудачных попыток. Их за 450 миллионов леев купило Агентство государственных услуг.

Акции продали спустя месяц после того, как Министерство финансов подписало предварительный контракт о продаже этих акций международному консорциуму, состоящему из трех финансовых учреждений: Европейского банка реконструкции и развития, Horizon Capital и литовского инвестиционного общества Invalda.

Напомним, что Национальный банк судился с акционерами Moldova Agroindbank. В 2016 году 20 акционеров купили 40% акций учреждения по распоряжению рейдера №1 в СНГ Вячеслава Платона. В результате, акции заблокировали. НБМ суд выиграл. 


 
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