Мухаметшин: гуманитарные проекты России в Приднестровье будут продолжены

Бывший посол России в Молдове Фарит Мухаметшин накануне своего возвращения в Москву прибыл в Тирасполь, чтобы подвести итоги многолетнего сотрудничества. После встречи лидер Приднестровья Вадим Красносельский отметил, что взаимодействие было продуктивным, а общение – приятным, рассказали в пресс-службе приднестровского лидера.

"Вы посетили Суворовское училище, привезли ребятам подарки. Сегодня же доставлены в Приднестровье инвалидные кресла для взрослых и детей. В этом весь Вы, Ваш характер, Ваше отношение к делу, к людям", – заметил лидер Приднестровья.

Красносельский говорил о многочисленных достижениях этих лет, подготовленных и воплощенных в жизнь по инициативе или при непосредственном участии российского посольства и лично Фарита Мухаметшина проектах.

Российский дипломат, в свою очередь, особо подчеркнул достижения, связанные с совершенствованием системы консульского обслуживания.

"Заложенные основы приносят плоды, начатая в этом направлении деятельность продолжается", — отметил он.

Фарит Мухаметшин напомнил, что на консульском обслуживании в Приднестровье находится 220 тысяч местных россиян, 37 тысяч из них получают российскую пенсию.

На встрече обсудили и российские гуманитарные проекты, действие которых распространяется на приднестровцев. Мухаметшин подчеркнул, что они будут продолжены. По словам дипломата, во втором полугодии будут профинансированы и новые программы.