Дело о коррупции на ГП "Вокзалы и автостанции": Четверо подозреваемых помещены в изолятор

Четверо подозреваемых по делу автовокзалов помещены накануне в изолятор. Бывшие и нынешние руководители автостанций арестованы на срок от 20 до 30 суток. Такое решение принял Суд Кишинева.

Один из подозреваемых был помещен под домашний арест. В числе задержанных фигурирует и Александру Илиеш, проработавший главой автовокзала Каушан в течение 10 лет.



Подозреваемый утверждает, что не причастен к преступной схеме по сбору денег. На вопрос, какого решения он сегодня ждет, Александру Илиеш ответил: «Пойти домой. Я не считаю себя виновным». Как передает noi.md, другие подозреваемые не захотели отвечать на вопросы журналистов.



Напоминаем, что 23 сотрудника госпредприятия «Автовокзалы и автостанции», среди которых начальники территориальных отделений, диспетчеры, контролеры и кассиры были объявлены подозреваемыми в активной и пассивной коррупции, а также в злоупотреблении служебным положением. Они собрали миллионы леев на покрытие так называемых нарушений в области транспорта. Согласно полученным данным, ежедневно водители национальных и международных рейсов были обязаны передавать фиксированную сумму денег кассирам, которые, в свою очередь, собирали до конца дня деньги со всех водителей транспортных средств, заезжавших на территорию автовокзала, после чего передавали деньги дальше согласно иерархии.



В ходе расследования выяснилось, что ежемесячно по этой схеме собиралось около 1,5 млн леев, эти деньги взимались с водителей в качестве благодарности за освобождение от проверок. И все потому, что, по полученным данным, большинство транспортных средств допускали многочисленные нарушения, среди которых превышение числа пассажиров, нарушение графика движения, отсутствие учета купленных билетов и др. Для того чтобы избежать проверок и санкций, транспортные операторы обязали водителей уплачивать незаконные сборы за каждую единицу.



В ходе расследования была также выявлена еще одна схема присвоения общественных средств сотрудниками ГП «Автовокзалы и автостанции». По данным следствия, работники камеры хранения ежедневно взимали с граждан различные суммы денег за хранение багажа, без внесения этих сумм в бухгалтерские документы. Позднее эти деньги присваивались сотрудниками предприятия, что нанесло компании ущерб.



Прокуроры и офицеры НЦБК провели обыски на автовокзалах 9 районов страны - в Кагуле, Каушанах, Оргееве, Бельцах, Единцах, Дрокии, Унгенах, Хынчештах, Яловенах и в Кишиневе.