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Бэтрынча обвинил либералов в деградации Кишинева: "достойный" ответ Гимпу (ВИДЕО)
20.07.2018

Депутат от Партии социалистов Влад Бэтрынча на вчерашнем заседании парламента заявил, что либералы не имеют морального права читать социалистам и остальным лекции относительно того, как должна выглядеть столица. «Вы сделали всё для того, чтобы превратить Кишинев в Колоницу. За 10 лет правления в Кишиневе ваша партия, генеральный примар и его дядя разрушили более 140 исторических и архитектурных памятников. Вы получили миллионы за счет продажи недвижимости, которая не подлежит отчуждению. Вы сделали всё для того, чтобы этот город деградировал», - заявил социалист.

В ответ на это, лидер ЛП Михай Гимпу ответил Владу Бэтрынче, что называется, по Фрейду. «Воры всегда приходили из-за Прута…из-за Днестра, с той стороны», – поспешил поправиться лидер ЛП, и вызвал смех в зале.


 
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