Google пригрозила сделать платной ОС Android после штрафа ЕС

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Новости GSM
Американская компания Google пригрозила, что сделает платной операционную систему Android, если власти Евросоюза вынудят корпорацию выплатить штраф в 4,3 миллиарда евро. О таких мерах заявил глава Google Сундар Пичай.
Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
Он пояснил, что сейчас ОС предоставляется бесплатно для таких компаний, как Samsung, HTC, Sony, Xiaomi, Meizu, Huawei, Lenovo. Реализовать такую модель удается благодаря тому, что на Android предустановленны сервисы и приложения Google, в частности браузер Chrome и поисковая система Google.
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