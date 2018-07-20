Новости GSM Google пригрозила сделать платной ОС Android после штрафа ЕС Американская компания Google пригрозила, что сделает платной операционную систему Android, если власти Евросоюза вынудят корпорацию выплатить штраф в 4,3 миллиарда евро. О таких мерах заявил глава Google Сундар Пичай. Фото: Global Look Press/Jaap Arriens Он пояснил, что сейчас ОС предоставляется бесплатно для таких компаний, как Samsung, HTC, Sony, Xiaomi, Meizu, Huawei, Lenovo. Реализовать такую модель удается благодаря тому, что на Android предустановленны сервисы и приложения Google, в частности браузер Chrome и поисковая система Google.

Рекордный штраф американской корпорации в Европе назначили именно за «навязывание» сервисов Google. Европейские власти обвиняют компанию в злоупотреблении доминирующим положение на рынке приложений для мобильных устройств Android.

Как отметил Пичай, в том случае, если европейские власти заставят Google выплатить штраф, ОС Android придется сделать платной не только для крупных компаний, но и для независимых разработчиков. Глава корпорации подчеркнул, что с предъявленными обвинениями не согласен, заявление с разъяснением позиции Google он опубликовал в Сети.

golos.md Наш канал в Telegram Количество просмотров: 48 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Обсуждение новости