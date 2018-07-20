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На устах
Нацсовет по историческим памятникам проголосовал за то, чтобы вместо "Guguță" был построен многоэтажный бизнес-центр
20.07.2018

Вместо бывшего кафе "Guguţă" может быть построен многоэтажный бизнес-центр. Национальный совет по историческим памятникам на закрытом заседании дал зеленый свет сносу кафе. Об этом заявил гражданский активист и журналист Виталие Спрынчанэ.

Несмотря на многочисленные протесты, члены Национального совета по историческим памятникам проголосовали за снос кафе и его "превращение" в бизнес-центр, сообщает unimedia.info.

Одним из тех, кто высказался в пользу сноса бывшего кафе "Guguţă", стал муниципальный советник Ион Штефэницэ, который является главой Агентства инспектирования и реставрации памятников в Республике Молдова. Несколько гражданских активистов и интернет-пользователей обвинили Штефэницэ в том, что он отдал свой голос, не принимая во внимание возмущение, вызванное строительством многоэтажного здания.

Штефэницэ утверждает, однако, что голосовал за "восемь уровней социально-культурного и развлекательного функционала".

Ранее NewsMaker, ссылаясь на нового владельца кафе Чеслава Чухрий, писал о том, что вместо бывшего кафе "Guguţă" может быть построен многоэтажный бизнес-центр. Чухрий не исключает того факта, что для реализации проекта он мог бы приобрести и территорию кинотеатра Patria.

Тогда Чеслав Чухрий говорил, что решение муниципального совета Кишинева о запрете приватизации участка и ограничении количества этажей нового комплекса было незаконным.


 
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