Плахотнюк решил отомстить за протесты перед офисом своей партии

В пятницу на улицы Кишинева был выведен сателлит партии Плахотнюка - Илан Шор с несколькими сотнями своих сторонников, которые пикетировали офисы партии PAS и Платформы DA.

Участники марша «партии Шора» были свезены с разных районов и скандировал оскорбительные лозунги в адрес лидеров упомянутых партий - Майи Санду и Андрея Нэстасе.

Шор сначала шел за грузовичком, а затем, взгромоздившись на него, руководил мероприятием, сопровождающимся музыкой духового оркестра.

Особое внимание обратило на себя то, что Шор не особо выбирал выражения, называя своих политических оппонентов «паскуды», «негодяи», «сволочи», «подонки», пообещав «уничтожить их» и «загнать под плинтус».

Руководство полиции демонстративно выстроило сотни сотрудников спецподразделений полиции перед партийными офисами оппозиции. По мнению наблюдателей, это является ответом на претензии общественности после того, как 1 июля не менее тысячи полицейских были стянуты для охраны офиса ДПМ и дома олигарха Владимира Плахотнюка. Также, очевидно, что Плахотнюк, считающийся ментором Шора, решил подобным пикетом отомстить Майе Санду и Андрею Нэстасе, организовавшим протесты перед офисом принадлежащей Плахотнюку правящей Демпартии.

Илан Шор, занимающий должность мэра Оргеева, является основным обвиняемым в краже миллиарда долларов из валютного резерва Молдовы через принадлежащую ему группу банков. Несмотря на то, что он уже был осужден на 7 лет тюремного заключения, власти не предпринимают никаких действий по привлечению его к ответственности.