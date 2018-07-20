Майя Лагута: "Неподкупный" Ион Штефаница постеснялся голосовать открыто за снос кафе "Гугуцэ" и кинотеатра "Патрия"

«Что происходит в парке Штефана чел Маре? Готовится разрушение центральных объектов - кинотеатра "Патрия" и кафе Гугуцэ"», - сообщает в социальной сетиFacebookобщественный активист Майя Лагута.

«Ион Штефэница, ранее рекламируемый как самый неподкупный, которому доверили возглавлять национальный совет по историческим памятникам, проголосовал за утверждение проекта строительства 10-этажного бизнес-центра вместо кафе "Гугуцэ"! – пишет Майя Лагута.

Причём Ион Штефэница постеснялся сделать это открыто и публично, воздержавшись от голосования в присутствии представителей гражданского общества, но сделал это позже, за закрытыми дверями. Полагаю, что уместно поднимать вопрос об отстранении его от занимаемой должности, а также об отстранении от должностей Грозаву, Борозану и всего "архитектурного совета", куда входят такие личности, как Модыркэ, Карпов, Карецкий, внесшие большой вклад в разрушение города.

Центральный парк имени Пушкина – Штефана чел Маре является историческим центром, и никому не позволительно нарушать генеральный градостроительный план в этой зоне! В нарушение статьи 20 закона №591 "О зелёных насаждениях" у комиссии, проголосовавшей за этот злосчастный проект, нет общественной экспертизы!

Мы остановили в своё время незаконное строительство пиццерии в этом парке, опекаемое Дорином Киртоакэ.

Сейчас есть угроза, что Нистор Грозаву выдаст урбанистический сертификат и разрешение на строительство.

Сможем ли мы, гражданское общество, снова сплотиться и защитить парк от разрушения, от нашествия бизнеса?!

Распространяйте информацию. Готовимся к сбору!».

По данным агентства Омега, национальный совет по защите исторических памятников собрался в четверг на закрытое заседание и принял решение разрешить компании олигарха Владимира Плахотнюка строительство многоэтажной гостиницы на месте бывшего кафе «Гугуцэ» в парке. О решении этого совета сообщил гражданский активист Виталий Спрынчанэ, отметив, что совет запретил доступ на заседание общественности. Общественники возмущены тем, что в пользу этого решения проголосовал и глава агентства по инспектированию и реставрации памятников, муниципальный советник Ион Штефэница.

Решение о строительстве 10-15-этажного здания принято вопреки продолжающемуся несколько недель протесту общественников, собирающихся ежедневно около здания бывшего кафе «Гугуцэ». Протест проходит под лозунгом «Occupy Guguță».

Ранее апелляционная палата разрешила компании олигарха приватизировать участок под зданием бывшего кафе «Гугуцэ» и построить на его месте отель. Решение о «частичном удовлетворении» претензий компании Плахотнюка было вынесено 7 июня судьей Григорием Дашкевичем. Дашкевич определил, что правопреемник компании «Finpar Invest» SRL - другая контролируемая Плахотнюком компания «Regata Imobiliare» - имеет право приватизировать участок под кафе. Этим же решением были отклонены требования противившихся постройке в парке муниципального совета Кишинева и агентства по инспекции и реставрации памятников.

Кафе «Гугуцэ» стало собственностью компании «Finpar Invest» в 2009 году в результате сомнительной транзакции. Тогда МСК пытался вернуть муниципальную собственность и требовал по суду расторгнуть контракт купли-продажи.

Ранее Центр журналистских расследований писал, что компания «Finpar Invest» с уставным капиталом в полмиллиарда лей владеет множеством земельных участков и зданий в Кишиневе и аффелирована олигарху Владу Плахотнюку. Юридический адрес компании – бульвар Штефана чел Маре, 132, там же зарегистрировано ООО, которое владеет отелем «Nobil», который принадлежит Владу Плахотнюку. Кроме того, компания «Finpar Invest» владеет земельным участком, на котором построен пятизвездочный отель. Также, компании принадлежат три квартиры в доме, где проживает Влад Плахотнюк.

Стелла БУНЧУК