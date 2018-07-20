20 Июля 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Сотни вооружённых полицейских защищают офис Андрея Нэстасе: видео
20.07.2018

Сотни полицейских в полном обмундировании защищают офис партии «Достоинство и правда». Возле него акцию протеста устроили  люди, возмущённые предложением закрыть социальные магазины Илана Шора.

Всего для обеспечения порядка было мобилизовано 1500 полицейских.

Манифестация началась этим утром возле офиса партии Майи Санду. Там собрались около пяти тысяч человек. Затем протестующие направились к офису платформы «ДА».

Кром того, протестующие намерены собраться и у офиса либерально-демократической партии, члены которой также высказывались против социальных магазинов.


 
Количество просмотров:
187
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.