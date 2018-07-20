Сотни вооружённых полицейских защищают офис Андрея Нэстасе: видео

Сотни полицейских в полном обмундировании защищают офис партии «Достоинство и правда». Возле него акцию протеста устроили люди, возмущённые предложением закрыть социальные магазины Илана Шора.

Всего для обеспечения порядка было мобилизовано 1500 полицейских.

Манифестация началась этим утром возле офиса партии Майи Санду. Там собрались около пяти тысяч человек. Затем протестующие направились к офису платформы «ДА».

Кром того, протестующие намерены собраться и у офиса либерально-демократической партии, члены которой также высказывались против социальных магазинов.