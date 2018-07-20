Интервью Юлиа Монар: Все европейские партнеры очень озабочены нарушениями демократических стандартов вследствие аннулирования результатов выборов (Интервью корреспондента «ИНФОТАГ» Маргареты МОКРЯК с Чрезвычайным и Полномочным Послом Германии (ФРГ) в Молдове (РМ) Юлии МОНАР)



Часть 1. Любой результат свободных выборов следует уважать и не ставить под сомнение.



«И.»: Госпожа Монар, вы занимаете должность посла с сентября 2017 г. Вы скоро покидаете Молдову. С какими вызовами вам пришлось столкнуться за время действия вашего мандата?



Ю. М. : Я должна признаться, что нынешняя ситуация сама по себе является вызовом_ поскольку демонстрирует отсутствие уважения к результатам демократических и свободных выборов, которым мы - сотрудники посольств - были непосредственными свидетелями.



«И.»: Вы имеете в виду аннулирование результатов досрочных выборов генерального примара Кишинева. Каково ваше мнение на решение судов?



Ю. М. : Аннулирование результатов выборов в Кишинёве отняло у избирателей примара, которого они выбрали демократическим путем - Андрея Нэстасе. Все наблюдатели, которые следили за ходом первого и второго туров выборов, включая и меня, признали, что процесс голосования был свободным и корректным. Предполагаемые нарушения Кодекса о выборах, нужно было санкционировать штрафом, они ни в коем случае не должны были привести к аннулированию двух туров выборов. Совместная Декларация Верховного Представителя Федерики Могирини и Комиссара Йоханнеса Хана от 28 июня, а также Резолюция Европейского парламента от 5 июля показывают, что европейские партнеры очень озабочены этими нарушениями демократических стандартов.



«И.»: Выборы нового парламента РМ должны состояться в конце 2018 или в начале 2019 г. Многие эксперты, и особенно оппозиционные политики говорят, что эти выборы имеют особе значение, поскольку от них зависит дальнейший вектор развития страны. В вашем понимании, насколько эти выборы важны для будущего РМ, а также для будущих ее отношений с ЕС?



Ю. М.: Бесспорно то, что результат этих выборов важен для Молдовы и для её отношений с ЕС. До сих пор РМ продемонстрировала множество успехов во внедрении Соглашения об Ассоциации. Дальнейшее внедрение этого Соглашения может способствовать улучшению качества жизни граждан за счет развития инфраструктуры, укрепления местных администраций, роста экспорта и прочего. Но я хочу, чтобы вы меня правильно поняли: граждане Молдовы те, кто должен решить, за какие партии и за каких кандидатов им следует голосовать, которые, по их мнению, смогут привести Молдову к лучшему будущему. Любой результат, полученный демократическим путем в ходе свободных выборов, нужно уважать, и его не следует ставить под сомнение.



«И.»: Власти Молдовы обещают организовать «демократические», «свободные» и «честные» выборы в новый парламент. В то жен время оппозиция говорит, что не все кандидаты пользуются равными возможностями и одинаковыми шансами. Поэтому они не исключают фальсификации выборов. Как вы считаете, организация свободных и корректных выборов возможна сегодня в Молдове?



Ю. М.: Я бы не делала акцент только на процессе голосования, а обратила бы внимание на все то, что происходит до и после выборов. Очень важно, чтобы граждане Молдовы имели возможность выбирать из числа нескольких политических опций, после того, как у них была возможность ознакомиться с данными опциями, а также с тем, как они могут отразиться на их будущем. Это также включает разных СМИ информировать о кандидатах и партиях, об их политических программах и взглядов на будущее Молдовы. Демократические выборы также означают равные шансы для всех кандидатов участвовать в выборах по спискам любой политической партии, без страха за то, что им, либо членам их семей могут угрожать, или из-за этого они могут потерять работу, что их могут преследовать за предполагаемые нарушения.



«И.»: Представители оппозиция недовольны тем, что Евросоюз и другие международные партнеры РМ часто «закрывают глаза» на нарушения проевропейского правления, и, таким образом, Евросоюз тоже ответственен за ситуацию в РМ. Как вы это могли бы прокомментировать?



Ю. М.: ЕС всегда будет настаивать на европейских ценностях и ожидать, что все партнеры будут их уважать. ЕС подписал Соглашение об Ассоциации с РМ, предоставил безвизовый режим, что способствовало интенсификации политических связей и экономического сотрудничества Молдовы с ЕС. Конечно, были моменты, когда мы почувствовали, что доверие к партнерам было предано. Мы на это не закрыли гала, а отреагировали довольно жестко. К примеру, заморозили поддержку бюджета Молдовы в 2015 г., когда обнаружилась кража денег из банков. Или другой пример, когда ЕС увидел, что не наблюдается желаемого прогресса в юстиции, Брюссель отказался предоставить часть финансовой помощи, которая была обещана молдавским властям для поддержки бюджета. Евросоюз также поступил и в случае с принятием смешанной избирательной системы, принятой властями Молдовы вопреки рекомендациям Венецианской Комиссии и ОБСЕ (ODIHR), внеся политические условия в меморандум о макро-финансовой помощи для Молдовы.



«И.»: Молдавское общество разделено на тех, кто хочет интеграции РМ в ЕС и НАТО, и на тех, которые выступают за членство РМ в Евразийском экономическом союзе, на тех, кто желает объединиться с Румынией и на тех, кто готов добиваться развития РМ в качестве независимого государства. Эксперты говорят об идее, которая бы смогла объединить все общество. Какая, на ваш взгляд, могла бы быть эта идея?



Ю. М.: Надо однозначно сказать, что некоторые из этих вариантов, как, например, подписание Соглашения об Ассоциации с ЕС и вступление в Евразийский союз, взаимоисключающие. То же самое касается возможности объединения Молдовы с Румынией и сохранение государственности Молдовы. Однако, после подписания Соглашения об Ассоциации Молдовы с ЕС страна свободна в своем выборе, она может устанавливать дружественные связи и политические отношения со своими соседями на Востоке. Учитывая общую историю, язык и культуру, Румыния всегда будет играть важную роль для Молдовы, защищая ее интересы и предоставляя ей помощь в разных сферах. Из возможных идей, способных сплотить молдавское общество, мне лично кажется особенно привлекательной идея создания сильной гражданской идентичности, которая позволила бы гражданам этой многонациональной страны высказать свои видения на предмет будущего Молдовы, независимо от языка на котором они говорят и этнической принадлежность.



«И.»: Коррупция - одна из проблем, с которой сталкивается РМ. Власти говорят, что они делают все возможное для борьбы с этим недугом в молдавском обществе. Что вы можете сказать об успехах властей в этом деле, или, наоборот, указать на явные промахи в этой области?



Ю. М.: Предпринятые недавно меры для консолидации Национального Агентства по Неподкупности, в особенности, повышения его бюджета, принятия новых сотрудников, которые будут проверять декларации о доходах госслужащих, прокуроров и судей, это очень важные шаги в правильном направлении. Однако коррупция - это феномен, с которым надо бороться на всех уровнях, а не только на уровне правительства. Все общество должно понимать, какие негативные последствия влечёт за собой коррупция, и разоблачать каждый случай такого рода. Журналисты в области расследований, должны иметь возможность расследования и раскрытия случаев коррупции без боязни, что их могут привлечь к ответственности или запугать. В то же время прокуроры и суды должны, следуя Уголовному кодексу, доводить дела до суда, конфисковать незаконно добытое имущество и наказывать нарушителей закона. Часть 2. Прямые иностранные инвестиции нуждаются в функциональной, независимой судебной системе.



«И.»: Draxlmaier Group, которая является резидентом Свободной экономической зоны в г. Бэлць, является ярким примером успешной инвестиции Германии в экономике Молдовы. На базе этого примера, какие действия еще должно предпринять правительство, чтобы привлечь больше немецких инвестиций в РМ?



Ю. М. : Прямые иностранные инвестиции это долгосрочное решение, той или иной компании. Помимо таких факторов, как инфраструктура, уровень зарплат и налогов, немаловажную роль играет безопасность инвестиций. Соглашение об Ассоциации и о Зоне Свободной Торговли между Молдовой и ЕС создают благоприятные условия для инвестиций в молдавскую экономику. Другими неотъемлемыми условиями способными привлечь иностранный капитал, являются прозрачное законодательство, низкий уровень бюрократии и доверие в институты валсти, и функциональная независимая судебная система в решении возможные конфликтных ситуаций. Довольно часто представители немецкого бизнеса выражают озабоченность тем, что юстиция в Молдове имеет недостатки. Это обстоятельство удерживает потенциальных инвесторов от решения прийти в Молдову.



«И.»: В 2017 г. крупная немецкая сеть Kaufland объявила о намерении открыть 15 супермаркетов на территории Молдовы, включая три в Кишиневе. Местные компании озабочены тем, что они не смогут на равных конкурировать с Kaufland. Насколько обоснована их озабоченность?





Ю. М.: Мне известны аргументы местных розничных компаний. Но следует отметить, что крупные международные торговые сети всегда заинтересованы в сотрудничестве с местными производителями, поскольку у тех всегда более свежие и более качественные продукты, дешевле импортных. Поэтому я уверена, что местные производители, имеющие качественные продукты и серьёзную производственную цепочку, обязательно получат свою нишу на рынке. Вдобавок, возрастающая конкуренция ведет к снижению цен. Таким образом, потребители из Молдовы смогут покупать больше и более качественные продукты.



«И.»: Молдавский экспорт в Германию составляет меньше 7% от общего его объема, а импорт около 8%. В каких сферах есть потенциал для роста объемов торговли между РМ и ФРГ?



Ю. М.: Я считаю, что за последние годы мы наблюдали динамичное развитие. Draxlmaier работает на рынке Молдовы уже более 10 лет и готовится открыть новое крупное производство в г. Кахул. Другие компании, работающие в этой же сфере – Sumitomo Bortnedze, Fujikura и Coroplast, пришли на молдавский рынок позже, но они тоже демонстрируют хорошие результаты. Прежде всего, я вижу большой потенциал для роста в промышленном секторе и в сфере снабжения , хотя везде очевидна нехватка квалифицированной рабочей силы. Есть возможность для хорошего роста в аграрном секторе, который традиционно играет важную роль в экономике Молдовы. Он может давать вино, орехи, экологически чистые продукты. Экологически чистые продукты пользуются большим спросом в Германии, немецкие потребители готовы за них платить более высокую цену. Это открывает новые возможности для молдавских производителей, заинтересованных в экспорте своей продукции в Германию.



«И.»: Какие рекомендации вы бы дали молдавским компаниям, желающим попасть на рынок Германии, а также немецким фирмам, заинтересованным прийти на молдавский рынок?



Ю. М. Привлечение инвестиций, изучение новых возможностей для наращивания экспорта - одна из главных задач дипломатических миссий Молдовы за рубежом. Посольство Молдовы в Берлине и молдавские Консульства в Мюнхене, Франкфурте и Гамбурге являются важными контактами для молдавских компаний, желающих попасть на немецкий рынок. Что касается иностранных фирм, не только немецких, они могут обратиться в Ассоциацию Европейского Бизнеса (ЕВА), или в Немецкое Агентство по Международному Развитию(GIZ), чтобы получить профессиональные рекомендации и советы по инвестициям в Молдову.



«И.»: В 2017 г. экономика РМ зарегистрировала рост 4,5%, но большинство экономических агентов и простых людей отмечают, что они не чувствуют на себе этого роста. В развитых странах, например, в Германии, рост ВВП в 2,5% считается хорошим, и это ощущают на себе все граждане страны. Нет ли в этом определенного парадокса?



Ю. М.: Экономика Германии является самой большой в Европе, с минимальными системными и политическими рисками, а также с постоянным ростом в последние годы. Уровень инфляции и процентные ставки по кредитам на очень низком уровне, потребление государства и населения растет, уровень налогов стабилен. Поэтому при такой ситуации любое увеличение ВВП ведет к повышению зарплат. Ситуация в Молдове другая, хотя здесь недавно сообщалось о повышении размера зарплат. Экономический рост в 3,8%, который ожидается в 2018 г., достаточно высокий, но он представляется недостаточным для Молдовы, из-за низкого старта и низких абсолютных показателей в экономике. Необходимо еще большее развитие экономики, чтобы граждане поучаствовали выгоду. Также нужно удерживать низкий уровень инфляции иначе она может нейтрализовать позитивное развитие. Но я уверена, что этого можно добиться, если хотя бы часть условий, указанных выше выполняются, и инвестиционный климат в стране привлекательный.



«И.»: Туристическая отрасль Молдовы регистрирует позитивный тренд развития. Могли бы вы сказать, например, чего ожидают туристы Германии, когда они путешествуют по таким странам как Молдова?



Ю. М.: У Молдовы однозначно есть потенциал для привлечения к себе немецких туристов. Для этого нужно расширить туристическую инфраструктуру, включая аграрный туризм. Я не имею в виду новые пятизвездочные отели, а маленькие, тихие и уютные сельские туристические комплексы, которые дают возможность иностранным туристам участвовать в различных культурных мероприятиях, прогуливаться, заниматься верховой ездой, кататься на велосипедах по красивой сельской местности. Село Бутучень, в Старом Орхее и или винодельни по всей стране – хорошие тому примеры. В Германии довольно большой спрос на экологические туристические пансионаты по приемлемым ценам, которые расположены в нескольких часах полета.



«И.»: Что знают рядовые граждане Германии о Молдове?



Ю. М.: Некоторые, в особенности те, кто жил или вырос в бывшей ГДР, ещё помнят топоним Молдавия. Из них часть вспоминает про молдавские вина еще с советских времен. Есть хороший туристический гид о Молдове на немецком языке, выпущенный в прошлом году.



«И.»: А чего немцы не знают про Молдову?



Ю. М.: К сожалению, наверное, многие не знают, где находится Молдова и как называется столица этого государства. И, конечно же, им неоткуда знать про гостеприимство молдаван и про красоту сельской местности, про вкусную и здоровую еду, традиционные танцы и винодельни которые удостаивались высших наград.

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