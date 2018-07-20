Проголосовано: Вместо Республиканского стадиона будет посольство США

Парламент проголосовал за законопроект о расформировании Республиканского стадиона. Земля, на которой он находится, будет передана в управление посольству Соединенных Штатов Америки в Республике Молдова для строительства новой штаб-квартиры.

Проект, дополнительно включенный в повестку дня заседания, был представлен госсекретарем министерства экономики Виталие Юрку, сообщает unimedia.info.

Лидер ПКРМ Владимир Воронин заявил в парламенте, что это преступление для Республики Молдова.

"Это взятка. Почему мы встаем на колени перед всеми?", - спросил Воронин.

"А мы определили другой участок земли для Республиканского стадиона? Я не хочу говорить об аренах, а о стадионе", - подчеркнул либерал Лилиан Карп.

Государственный секретарь Виталие Юрку отметил, что ничего не мешает построить спортивную площадку на Арене. Он добавил, что в настоящее время другой участок под стадион не был идентифицирован.

"Для меня радость обсуждать спорт в парламенте. В то же время, мне грустно из-за разговоров об Арене. Я готов встретиться со всеми, чтобы объяснить важность Арены. Насколько я знаю, деньги, полученные от продажи Республиканского стадиона, инвестируют в эту область", - сказал депутат Николае Журавски.

"Я проголосовал за то, чтобы для Arena Chișinău было выделено 70 га земли. Теперь то, что вы представляете выглядит как 15 га. Я чего-то не понимаю. Я также не понимаю, зачем посольству США нужна такая большая территория. Фракция социалистов против", - заявил депутат ПСРМ Влад Бэтрынча.

В ответ Юрку заявил, что мы ничего не даем бесплатно. По его словам, цена будет установлена и все будет прозрачным.

В ходе голосования либерал-демократ Тудор Делиу выдвинул поправку, предлагая, чтобы финансовые ресурсы были переданы на строительство нового республиканского стадиона. Предложение Делиу не получило поддержки.

Напомним, что на территории, где расположен Республиканский стадион, будет построена новая штаб-квартира посольства США в РМ.

Республиканский стадион был снесен летом 2007 года. Вместо стадиона должна была быть построена современная арена вместимостью 20 000 мест с парковкой и отелем.