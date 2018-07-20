«Вы что, пьяные?»: Воронин поскандалил с либералами из-за «тоталитарных» памятников

Предложение депутата Романа Боцана исключить из реестра памятников те, которые прославляют тоталитарный режим, вызвало резкий ответ лидера коммунистов.

Проект закона о национальном реестре памятников вызвал волну агрессивных высказываний на состоявшемся сегодня, 20 июля, заседании парламента. Поводом для этого послужило предложение депутата Романа Боцана не включать в Национальный реестр памятников, установленных в общественных местах, памятники, прославляющие тоталитарные режимы. Председатель ПКРМ Владимир Воронин не смог воздержаться от комментария.

- Я в шутку сказал Гимпу включить компьютер, но видимо, всем депутатам Либеральной партии нужно включить компьютеры. Вы понимаете хоть что-нибудь в том, о чем говорите? Вы понимаете... о каких памятниках вы говорите, о какой истории? Вы что, думаете, что история начинается с вас, вы что, пьяные? - заявил Воронин.

Председательствующий на заседании Валерий Гилецкий призвал Воронина не оскорблять коллег-депутатов.

- Я прошу в зале не обижать друг друга. Господин Воронин, если вы хотите продолжить, пожалуйста, уважайте своих коллег и не используйте в зале неуместные слова, которые нарушают регламент парламента, - заметил Гилецкий.

- Боже упаси, чтобы кто-то из избирателей проголосовал за вас в парламенте. Пусть отсохнут руки у тех, кто будет за вас голосовать. Не дай бог! Есть история, и самое отвратительное дело, самый низкий менталитет у тех людей, которые борются с памятниками. Вы не в состоянии понять, что это было и что это история. У вас нет ни достоинства, ни совести. Поставьте памятник тем, кто украл четыре миллиарда, кто приватизировал страну, разделив ее на части, - заметил Воронин.

Либералы посчитали заявление лидера коммунистов чрезмерно агрессивным.

- Во-первых, господин председатель заседания, пожалуйста, отключите микрофоны тем, кто лжет и оскорбляет депутатов и примените к ним предупреждение за неоднократные оскорбления наших депутатов и нашей памяти. Пожалуйста, не подключайте микрофоны тем, кто приходит пьяным и портит воздух в парламенте, - заявил депутат-либерал Ион Апостол.