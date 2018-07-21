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Утверждено: Предельные цены на горючее будут устанавливаться НАРЭ каждые три месяца
21.07.2018

Предельные цены на продажу нефтепродуктов в розницу будут устанавливаться Национальным агентством по регулированию в энергетике (НАРЭ) каждые три месяца, а не каждые две недели, как в настоящее время. Это станет возможным после того, как парламент утвердил сегодня в двух чтениях изменения и дополнения к Закону о рынке нефтепродуктов.

 

Согласно предложенным правилам, цены будут устанавливаться в зависимости от средних  котировок Platts по сравнению с предыдущим периодом. НАРЭ будет иметь право корректировать предельные цены в течение квартала только в случае, если разница будет превышать 10% от средних котировок Platts относительно среднего обменного курса НБМ.

Проект был представлен в порядке законодательной инициативы депутатом Владимиром Чернат. По словам автора инициативы, необходимость данного изменения вытекает из социальных последствий последнего административного акта НАРЭ по установлению предельных цен на нефтепродукты, которые вызвали протесты.
В соответствии с решением парламента, НАРЭ, в течение трех месяцев, необходимо привести Методику формирования и применения цен на нефтепродукты в соответствии с настоящим законом, передает Молдпрес.


 
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