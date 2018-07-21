Богдан Цырдя показал двуличие Демпартии на примере выстраивания отношений с Россией

Политолог Богдан Цырдя рассказал насколько принципиальна и последовательна в словах и действиях правящая в Молдове Демпартия и правительство во главе с Павлом Филипом.

Он заметил,что глава правительства, говоря красивые слова о необходимости “дружить” с Российской Федерацией, допускает совершенно противоположные действия, отмечает АиФ.

"18 июля премьер-министр Павел Филип высказался “за развитие двусторонних отношений с Россией на основе взаимного уважения”. 19 июля – правительство Павла Филипа выдвинуло антироссийскую «концепцию национальной обороны» в парламенте. Это все, что нужно знать о “принципиальности” и “последовательности” ДПМ", – написал эксперт в Фейсбуке