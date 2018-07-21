Доллар и евро удивляют: курс валют на выходные и понедельник

Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на выходные и на начало следующей недели. Основные валюты продолжают скакать по отношению к молдавскому лею. Доллар закончил рабочую пятидневку падением.

Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на выходные и на начало следующей недели. Основные валюты продолжают скакать по отношению к молдавскому лею. Доллар закончил рабочую пятидневку падением.

Что касается евро, то текущую неделю он тоже завершает отступлением. В выходные "иностранец" торгуется по 19,3301 лея, а в начале следующей недели будет стоить уже 19,4396 лея. С начала месяца "европеец" утратил позиции примерно на 0,4%.

В грядущий понедельник несколько подорожают и остальные валюты: украинскую гривну можно будет купить по 0,6314 лея, румынский лей — 4,1765, а российский рубль — 0,2626 лея.