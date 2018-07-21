Семейные врачи смогут впервые заниматься индивидуальной практикой

Правительство одобрило проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, с помощью которых планируется решить ряд проблем, с которыми сталкивается первичная медицинская помощь (ПМП). После утверждения проекта парламентом, роль семейных врачей в системе здравоохранения существенно повысится, передает IPN.

Таким образом, предлагаемые изменения в Законе об охране здоровья определяют более четко положения, которые относятся к поставщикам медицинских услуг, процесс создания и их деятельность, с акцентом на поставщиков ПМП.

Для обеспечения доступности качественных медицинских услуг недалеко от населенных пунктов, предлагается предоставление в пользование местными органами власти, по запросу, поставщикам первичной медицинской помощи в рамках врачебной деятельности необходимые помещения в медико-санитарных зданиях или другие помещения, которые соответствуют требованиям, для кабинетов семейных врачей. Имущество для осуществления деятельности также может быть предоставлено в безвозмездное пользование.

Изменения и дополнения в ст. 8 Закона об охране здоровья конкретизируют способы врачебной деятельности. Одним из них является индивидуальная деятельность. Возможность индивидуальной деятельности уже предусмотрена в законодательстве, но не определен четко механизм реализации, и врачи не могли осуществлять самостоятельно профессию.

Другой элемент, позволяющий устранить дифференцированный подход к медицинским работникам из сельских районов, предлагается через поправки к ст. 11. Таким образом, все выпускники резидентуры и среднего медицинского и фармацевтического образования, которые соглашаются на работу в сельской местности, независимо от правового статуса учреждения, в котором будут работать (учреждение или кабинет семейного врача, осуществляющий индивидуальную деятельность) будут получать те же пособия в 45 тыс. леев.

Другие изменения и дополнения предусматривают обязательную деятельность в течение не менее 3-х лет после резидентуры согласно распределению Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты для выпускников медицинского и фармацевтического образования, финансируемых из государственного бюджета.

Новые правила предусматривают также госпитализацию пациентов через семейных врачей, за исключением экстренных случаев.

В проекте предложены новые положения, которые впервые будут включены в законодательном акте. Они касаются практики семейного врача, кабинета семейного врача, формы организации кабинета. Например, первичная медицинская помощь определяется как оказание универсальной доступной медицинской помощи, ориентированной на удовлетворение главных потребностей для здоровья индивидуума, семьи и сообщества.

Через изменения и дополнения в Налоговый кодекс предусматривается налогообложение семейных врачей, которые осуществляют индивидуальную деятельность аналогично налогоплательщикам, осуществляющих профессиональную деятельность в области юриспруденции.

Премьер-министр Павел Филип отметил, что над этим законопроектом велась очень тщательная работа.

„Модель, которую мы предлагаем, относится к самостоятельной работе семейных врачей и основана на конкурентоспособности. Она позволит оказывать населению качественные медицинские услуги, потому что люди смогут выбирать, но так же повысятся и доходы семейных врачей”, - сказал в этой связи премьер-министр. Он отметил, что в Молдове около 80% медицинских услуг оказываются посредством первичной медицинской помощи.