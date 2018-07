Авто Власти хотят изменить правила обучения водителей Новая концепция обучения водителей предполагает применение целого ряда новых правил. Об этом сообщает bizlaw.md. Профессиональная подготовка водителей будет осуществляться с помощью авторизованных/аккредитованных учебных программ, которые будут включать теоретические и/или практические занятия, необходимые для формирования умений и приобретения опыта управления транспортным средством: - в автошколах для получения водительских удостоверений категорий A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE, H, F, I; - в центрах по подготовке кадров в области дорожного транспорта, имеющих сертификат профессиональной аттестации: управленческих кадров в области дорожного транспорта, экспертов по автотранспорту, консультантов по безопасности дорожного движения, водителей для национальных/международных грузоперевозок, водителей, для национальных/международных пассажирских перевозок. По окончании обучения водители получат удостоверение категории A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, BE, C1, CE, D1E, DE, H, F, I, имеющее национальное и международное признание или сертификат профессиональной аттестации, также признанный на национальном и международном уровнях. Согласно проекту Концепции профессиональной подготовки водителей транспортных средств в Республике Молдова, представленному для общественных консультаций, при обучении водителей будет применяться трансферная кредитная система: - кредиты - это числовые значения, которые выделяются для каждой отдельной единицы курса/модуля/занятия в учебной программе, они неделимы; - 1 единица кредита состоит из 30 учебных часов (в аудитории или индивидуально); - соотношение часов в аудитории и индивидуальных занятий определяется в соответствии со спецификой и дидактико-методологическим обеспечением учебного курса/модуля, и составляет 1:3; - кредиты измеряют трудоемкость учебной работы, они определяют время, необходимое для освоения определенного учебного материала; - кредиты не измеряют важность, степень сложности или глубину учебного курса/модуля, не измеряют работу учителя; Авторы Концепции утверждают, что ее разработка была необходима, поскольку транспортный и инфраструктурный сектор - это область с наиболее важным экономическим значением, способная внести свой вклад в видимый экономический рост страны и способствовать развитию других областей. В Республике Молдова пассажирские и грузовые перевозки главным образом осуществляются в дорожном секторе и составляют 97% и 87% соответственно. Увеличение числа транспортных средств как в мире, так и в Республике Молдова, помимо положительного влияния на государственную экономику, вызвало множество проблем. Наиболее острыми являются: - перегруженность дорог; - отсутствие парковочных мест; - пробки, которые значительно сокращают скорость движения и способствуют увеличению расхода топлива, а также массовому загрязнению окружающей среды выхлопными газами; - большие материальные потери и смерти людей в результате дорожно-транспортных происшествий; Анализ статистических данных демонстрирует, что многочисленные дорожно-транспортные происшествия, так или иначе, являются результатом слабой подготовки водителей.

Point Наш канал в Telegram Количество просмотров: 100 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Обсуждение новости