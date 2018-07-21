Илан Грозный: «Они у меня будут висеть на арке. Каждый. И каждый будет делать с ними, что посчитает нужным»

Олег ВОЛКОВ

Илан Шор, приговоренный к 7,5 годам тюрьмы по делу о краже миллиарда, обрушил град оскорблений и угроз в адрес лидеров оппозиционных партий. После массового шествия сторонников партии Шора, которое состоялось в Кишиневе в пятницу, он обратился к Андрею Нэстасе на своей странице в Facebook.

«Послушай, Андрюша, ты такой смелый только в Фейсбуке.

Почему ты не вышел к людям? Боялся леща получить, а есть за что, потому что именно ты живешь на деньги из украденного миллиарда. Потому что именно Цопа были одними из тех, кто воровал деньги из банка. Кстати, тогда, когда они это делали, мне было 13 лет.

Я хочу задать тебе вопрос и получить конкретный ответ: что ты именно делал в этой жизни для людей? Могу ответить и сам на вопрос: пока ничего, потому что ты – пустое место.

Насчет моей нервности.

Я был еще далеко не нервный, а можешь ли себе представить, что будет, когда я занервничаю? Шор, Илан Шор Грозный. Поэтому бойся, малыш. Но ни тебе, ни твоей подружке, ни твоим слугам с ЛДПМ «Любителям доллара в Молдове» я не позволю поднять руку на стариков и пытаться забрать то, что мы делаем для них.

Насчет времени.

Дорогой мой, времени у тебя мало. Как только я выиграю выборы, а это будет очень скоро, ты, и твои друзья ворюги-Цопы, твоя подружка, закрывшая школы, уничтожившая села, предстанете на народных трибуналах, которые я устрою именно для вас, прямо на улице Штефана чел Маре».

Майе Санду Шор пообещал привести своих стронников на ее протесты: «Придем, чтобы напомнить тебе и рассказать несчастным, которых ты обманываешь, как именно ты попала в политику. Но, боюсь, у тебя эти воспоминания ностальгии не вызовут. Зато у людей глаза откроются».

В ходе шествия в присутствии 1500 полицейских «Илан Грозный» позволил себе беспрецедентные оскорбления и угрозы в адрес лидеров партии PAS, Платформы DA и ЛДПМ. Цитаты приводит ИА Омега.

«Потому что они - негодяи. Мы будем их давить, как последних мышей».

«Нас будет больше, и когда вы будете выходить из дома, мы будем приходить к вам домой, мы будем говорить с вашими соседями».

«Вы - негодяи и твари, и мы вас задушим!».

«Как последних мышей, загнать их за плинтус, чтобы они, как твари, прятались от нас. Потому что они негодяи, и каждого из них мы вытащим за ухо, когда придет время».

«Эти сволочи ездят по Европе, вместо того, чтобы общаться с людьми».

«Они, я не побоюсь этого слова, животные, и мы их накажем».

«Я хочу обратиться к этим негодяям, к этим паскудам, которые сидят в этом здании».

«Запомните, мы вас будем ждать везде: у дома, в темных переулках, и соседям расскажем, кто вы такие на самом деле».

«Мы вас уничтожим, мы вас под плинтус загоним».

«Потому что они - сволочи. И под плинтусом будут жить всю свою жизнь. Негодяи с паскудой. Мы им покажем, где их место».

«Нэстасе, Майя Санду - это сволочи, которые хотят забрать у людей. Мы не дадим, мы их загоним под плинтус. Мы их за уши выведем. Надо будет, будем их ловить, как последних скотов, потому что они нас довели».

«Я обещаю: это негодяи, будут народные трибуналы, мы за уши вывезем их на Центральной площади. Они у меня будут висеть на арке. Каждый. И каждый будет делать с ними, что посчитает нужным. Потому что, они негодяи. Сволочи, негодяи, паскуды. Задавим их, задушим!».

«Еще одно высказывание - и мы будем ловить вас там, где вы нас не ждете. Мы будем ловить вас там, где вы нас не ждете. Мы придем, и нас будет в 10 раз больше, вы нас не остановите».

«Мы с вами разъезжаемся домой, но мы им говорим: еще одно кривое действие ваших мерзких опричников из ЛДПМ (это ваши слуги там, в парламенте), мы этих ЛДПМ-шников вытащим из парламента за уши и он будут здесь стоять, здесь. Вернее, не стоять».

«Хочу еще раз сказать этим негодяям: ждите нас. Еще одно высказывание, еще одно действие и вы нас будет ждать там, где мы вас не ждали».

Кроме того, Шор обрушился с оскорблениями и в адрес журналистки Натальи Морарь, а также журналистов телеканала JurnalTV.

В пятницу несколько тысяч сторонников партии Шора во главе с ее лидером пикетировали офисы Партии действия и солидарности (PAS) и Платформы DA, перекрыв движение транспорта в центре Кишинева. Колонна манифестантов под марш «Прощание славянки» сначала проследовала от Госуниверситета к офису PAS с лозунгами: «Майя и Андрей - руки прочь от социальных магазинов!», «Раз, два - Майя Санду на мусор!», «Шор - примар всего народа!».

У офиса PAS Шор, взобравшись на грузовик с мощными динамиками, под охраной четырех телохранителей, стал осыпать оскорблениями своих оппонентов. Он пообещал, что когда его партия придет к власти, «будут созданы не только народные предприятия, но и народные трибуналы, и суды присяжных», сообщил Инфотаг. У офиса делегации Евросоюза Шор сказал в мегафон: «Европа, с кем ты разговариваешь? Эти люди некомпетентны. Выйди и поговори с настоящим народом, а не с теми, кто прикрывается его именем». В конце акции ее участники водрузили на входе у офиса PAS табличку «Социальный магазин», который Шор пообещал открыть на этом месте после победы на выборах.

За участие в протесте активисты партии Шора получили продовольственные пакеты и деньги – по 100-300 лей, сообщил в соцсетях районный советник Оргеева Сергей Солчан. Продовольственные пакеты раздавали при въезде в столицу незадолго до начала акции протеста.