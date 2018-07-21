Как проевропейская оппозиция может превратить протесты в максимально эффективный политический инструмент

Проевропейская оппозиция сейчас находится в тупике, и это ясно всем, кто хоть немного разбирается в политике. С одной стороны, очевидно, что оппозиция в состоянии организовать широкомасштабные акции протеста, а с другой стороны, эти протесты не слишком влияют на ситуацию. По крайней мере, до настоящего времени не влияли. Выбранная властью тактика игнорирования протестов рискованна, но ставки очень высоки. Чем больше проевропейская оппозиция остается внутри круга, который сама же и создала, тем больше шансов у власти выйти сухой из воды. Люди не могут протестовать бесконечно, не видя результатов. В тот момент, когда люди придут к выводу, что протестуют напрасно, для власти минует критическая черта, и она поймет, что может безнаказанно делать все что ей угодно.

Тактика проевропейской оппозиции очень предсказуема. Посредством протестов она рассчитывает словить волну удачи на парламентских выборах и получить хороший результат. Так и будет, если выборы состоятся этой осенью. Но что, если выборы пройдут в феврале-марте следующего года, как о том говорят многие? В этом случае оппозиции придется констатировать, что ее надежды не оправдались, и ей нужно выработать другую стратегию, чтобы сохранить реальные шансы на победу.

Исходя из этого, ясно, что у оппозиции должна быть запасная стратегия. Опыт других стран показывает, что эта стратегия «на поверхности», и нужно всего лишь, чтобы оппозиция ею захотела воспользоваться. Нужно расширять масштабы протестов на территориальном уровне. И это должны быть не протесты под лозунгами какой-то партии, а гражданское движение сопротивления. Название Движения национального сопротивления «СЕЙЧАС» как нельзя более подходящее. Оно может объединить избирателей с разными политическими взглядами и сделать их частью масштабной силы.

Далее, из соответствующих учебников можно узнать, что такое движение, чтобы быть эффективным, должно быть разветвленным территориально. Так оппозиционные партии могли бы расширить и свои территориальные структуры. Территориальные подразделения Движения национального сопротивления «СЕЙЧАС» прекрасно справились бы с этой задачей, и сыграли бы важную роль в поиске кандидатов с реальными шансами в округах. Большинство кандидатов от движения имели бы огромные шансы на успех, потому что были бы не просто от ПДС, ППДП или ЛДПМ, они были бы кандидатами антирежимного движения. И это исключило бы противоречия между партиями в связи с назначением кандидатов по округам.

Итак, решения для проевропейской оппозиции очевидны: распространение протестов по стране, изменение их формы, посыла и политических задач. Если правые проевропейские силы не сделают всего этого, они рискуют попасть впросак. Как минимум, таково мое субъективное мнение.

Думитру Спэтару

P. S.: Как правило, я избегаю политических ликбезов, но решил написать эту статью, потому что в последнее время слишком много людей спрашивают меня, что я думаю о протестах проевропейской оппозиции, и могут ли они дать какие-нибудь результаты. Эта статья – мой ответ для всех любопытных. Все-таки проще написать статью, нежели объяснить каждому свое видение ситуации.

Д . С .