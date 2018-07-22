Если демократы останутся у власти, то к каждому жителю Молдовы подключат «доильный аппарат»

Власть закладывает схемы ограбления населения в будущем. Смогут ли остановить процесс сами избиратели?

ДПМ играет административными мускулами

18 июля произошло очень интересное событие с точки зрения будущих выборов в молдавский парламент. 713 мэров населенных пунктов и 28 председателей районов через СМИ, аффилированные ДПМ, обратились к ЕС, Европарламенту и Еврокомиссии, а также дипломатическим миссиям, аккредитованным в Кишиневе. Они выступили за признание выборов генпримара Кишинева недействительными и осудили деятельность партий ПДС и платформа DA, которые якобы дезинформируют европейские власти, из-за чего страна лишилась 100 миллионов евро финансовой помощи. Суть обращения полностью совпадает с позицией ДПМ в возникшем споре. И, что важно, представители местной власти также предупреждают, что «уровень доверия молдавских граждан к европейским структурам может снизиться».

28 председателей районов и 713 мэров населенных пунктов представляют около 90 процентов территории страны. Масштаб и скорость, с какой был подписан документ, говорят нам о том, что ДПМ выстроила за год административную вертикаль и полностью контролирует регионы. А раз так, то судьба выборов в одномандатных округах, можно сказать, предрешена. Потому что противники режима будут соревноваться не с конкурентами, а с пирамидой, на вершине которой восседает Влад Плахотнюк.

Не исключено, что для передачи этого важного послания структурам ЕС и затевалась акция в виде коллективного письма. Европейская власть должна понять, что на выборной гонке в Молдове она ставит не на ту лошадь.

«Доильный аппарат» ДПМ

Есть и второй важный адресат – внутренний: политический класс страны.

Партиям и всем, кто захочет попасть в парламент по одномандатным округам, заявлено, что при любом раскладе и на самих выборах, и после них придется иметь дело с ДПМ. Тщательно выстроенную административную пирамиду не обойти. И то, что произошло в Кишиневе, - убедительное доказательство.

Единственная сила, способная одолеть демократов, - его величество избиратель. Вот почему граждане должны очень хорошо понимать, что с ними будет, если не свернуть с того курса, который прокладывался с апреля 2009 года.

Его сутью стала политическая коррупция под флагами ЕС, а символом – беспрецедентная кража миллиардов из банковской системы страны под покровительством и при участии лидеров партий правящего альянса и высших руководителей государства.

За последние два года, когда ДПМ сконцентрировала власть в собственных руках, были приняты решения с далеко идущими для населения последствиями. Их суть образно можно представить так: подключение «доильного аппарата» к каждому жителю Молдовы.

Создатели «баблопровода» на свободе, миллиарды за границей, Шор митингует

Безусловно, индикатором номер один, указывающим нам на это, является все та же кража века. Четыре года – достаточный срок, чтобы установить главных виновных и осудить их. Ведь все они находятся в Молдове. А также вернуть хоть какую-то часть средств, выведенных за рубеж. Но ничего из этого мы не наблюдаем. Основной фигурант, определенный американской детективной компанией Kroll и сам себя назвавший инструментом, который в отмывании денег использовали политики, осужден, но находится на свободе. Илан Шор развил бурную общественную активность и объявил непримиримую войну ПДС и ЛДПМ, чьи лидеры голосовали за выделение миллиардов его банкам.

Высокопоставленные чиновники, ответственные за то, что произошло в банковском секторе, не привлечены к ответственности. В частности, экс-премьер Юрий Лянкэ, принимавший решение, позволившие создать Илану Шору его «баблопровод». А также бывший губернатор НБМ Дорин Дрэгуцану, суть деятельности которого и заключалась в том, чтобы не допустить подобного. Власть по-прежнему скрывает и других «абсолютно честных людей» из отчета «Kroll», замешанных в преступлении. Вместо этого нанимаются журналисты, которые неожиданно обнаруживают «руку Москвы», и обществу навязывается мнение, что действиями Лянкэ, Дрэгуцану, Шора, Канду, Санду, Чиботару, прокуроров и спецслужб дирижировала ФСБ.

Выплачивать НБМ миллиарды, в принципе, уже не нужно

Из всего этого граждане могут сделать только один вывод — перед нами цирковое представление. А виновные могут быть наказаны лишь после того как сменится власть «проевропейцев», организовавшая кражу века. И только после этого можно будет вернуть хоть что-то из выведенного за рубеж.

Если народ не изберет политических оборотней в парламент, то будет отменено и решение о возврате населением украденных миллиардов. Потому что в этом вообще нет никакой необходимости, на что ясно указывают данные о резервах нацбанка. А ведь именно ему власть обязала население вернуть с процентами около 20 миллиардов лей.

Так, в декабре 2013 года, до того, как было совершено грандиозное финансовое мошенничество, резервы НБМ достигли 2,827 миллиарда долларов. Был зарегистрирован самый высокий показатель за предшествующий период. Затем валютные активы постоянно распродавались, и на конец 2015 года составили 1 миллиард 756,8 миллиона.

С тех пор ситуация резко изменилась. В июле 2018 года достигнут абсолютный исторический максимум - валютные резервы НБМ составили 2 миллиарда 923,15 миллиона долларов. И вот, хотя состояние активов лучше, чем до кражи века, решение, обязывающее граждан возвращать похищенные миллиарды, не отменяется. Ясно, что аннулировать его может только избиратель соответствующим голосованием.

Ограбление через тарифы на электроэнергию

Если ДПМ сохранит свою власть, то продолжится и ограбление населения через тарифы на электроэнергию. «Молдавские ведомости» ведут постоянный мониторинг того, как режим «доит» граждан в области электроснабжения.

7 ноября 2017 года в статье «Нищие молдаване подарили 100 миллионов долларов, а потом еще 10 миллионов: новое масштабное ограбление (http://www.vedomosti.md/news/nishie-moldavane-podarili-100-millionov-dollarov-potom-eshe) мы объяснили некоторые схемы.

В частности, рассказали о подоплеке решения правительства вернуть компании «Gas Natural Fenosa» 1,75 миллиарда лей с учетом процентов через повышение тарифов. На самом деле распределительные сети в период с 2014 по 2016 годы наращивали операционную прибыль. В 2015 году операционная прибыль компании составила 32 миллиона евро, превысив на 3,2 процента показатели 2014 года. А в 2016 году достигла рекордных 37 миллионов евро.

Также нами было установлено, что из-за укрепления лея в 2017-2018 годах потребители платили за киловатт на 10-12 процентов больше. И эти деньги оседали в распределительных сетях.

НАРЭ могло изменить тариф, но специально не делало этого. И в зимний период 2017-2018 годов население переплатило около 100 миллионов лей.

В материале «Пасхальный сюрприз от ДПМ» (http://www.vedomosti.md/news/pashalnyj-syurpriz-ot-dpm) от 20 апреля 2018 года было показано, что, несмотря на повышение закупочных цен, существует возможность снижения тарифов на 10-12 процентов. И опять же НАРЭ ничего не предприняло в момент перезаключения контрактов. Решение было принято лишь несколько месяцев спустя. С 1 июля с.г. тарифы на электроэнергию официально были снижены на 10 процентов. Данное решение подтвердило точность наших расчетов. Но поставило вопрос о необходимости перерасчета и возврата населению средств поставщиками электроэнергии. Как минимум за три месяца, а правильнее - за период с 1 июля 2017 года по 1 июля 2018 года. Вы что-нибудь слышали об этом от властей?

Сомнительная энергобезопасность за счет населения

И вряд ли услышите, потому что режим занят реализацией проекта подключения к энергосетям Румынии.

В июле с.г. парламент одобрил два новых займа на реализацию проекта, который лидер ПКРМ Владимир Воронин назвал «ничем иным, как отмыванием денег». В общей сложности из-за рубежа планируется привлечь 270 миллионов долларов. Работы рассчитаны на период до 2022 года. Вклад Молдовы на сегодня определен в 100 миллионов долларов. Однако зарубежные эксперты указывают, что стоимость проекта может возрасти до полумиллиарда долларов.

Издание Mold-street.com проанализировало, как скажется новый проект на тарифах для потребителей. Именно так, за наш с вами счет, планируется вернуть вложенные в проект средства. К сожалению, пока «ни правительство, ни «Moldelectrica», ни другие структуры не представили анализ конкретных данных» о том, как это будет происходить. И может статься, что электроэнергия из Румынии будет более дорогой, чем предлагает нам Молдавская ГРЭС. Как, например, сейчас.

После реализации проекта базовые тарифы в любом случае возрастут на дополнительные 23-25 баня, если курс лей/евро не изменится. Это цена энергобезопасности, которую должно оплатить население по решению властей.

Учитывая, что вложения должны достигнуть около полумиллиарда долларов, эксперты института энергетики АНМ задаются вопросом: нельзя ли достичь энергобезопасности иначе? Например, развивая собственное производство. Сегодня технологии позволяют получать электричество по более низкой цене, используя солнечную энергию. На рынках, по данным исследовательской компании «GTM Research», цена на солнечную энергию в 2017 году опустилась ниже 2 центов за кВт/ч.

Очевидно, что в проекте взаимоподключения с Румынией молдавские власти озабочены вовсе не энергобезопасностью, а возможностью поучаствовать в «освоении» 500 миллионов долларов.

Тарифный геноцид

Аналогично складываются процессы и в сфере газоснабжения населения. Это было показано в материале от 13 ноября 2017 года «200 миллионов долларов потеряны и найдены: масштабное ограбление жителей Молдовы не останавливается ни на минуту»” (http://www.vedomosti.md/news/200-millionov-dollarov-poteryany-i-najdeny-masshtabnoe-ograb), опубликованном «Молдавскими ведомостями».

Например, в 2017 году цена поставок голубого топлива «Газпромом» снизилась с 260 до 146,75 доллара, то есть на 44 процента. За счет укрепления молдавского лея переплата населением составила еще порядка 10 процентов. И в целом за год переплаты достигли около 100 миллионов долларов. Но тарифы не снижались. Напомним, что в этот период «Молдовагаз» возглавлял ставленник ДПМ.

Под давлением общественности и СМИ в январе с.г. правительство Филипа вынуждено было признать, что есть т возможность снизить тарифы на газ на 20 процентов. В феврале НАРЭ и снизило тарифы именно на столько. И даже был сделан перерасчет за один месяц. То есть мы видим, что национальный регулятор действует не в соответствии с изменением ситуации на рынке, а исключительно согласовывая тарифы с властями и в ущерб потребителям.

Ту же историю, что и в электроэнергетике, мы наблюдаем и с проектами соединения газотранспортных сетей Молдовы и Румынии. Инвестиции, правда, здесь меньше, но их возврат также предусмотрен через тарифы. Хотя даже сейчас ясно, что Румыния, обеспечивающая свои потребности на 30 процентов за счет поставок из России, не сможет предложить конкурентной цены. Газ из-за Прута сегодня нам бы обошелся как минимум в два раза дороже.

Поэтому можно не сомневаться, что в случае, если ДПМ и другие «проевропейцы» останутся у власти, тарифный геноцид продолжится.

Как молдавский суд обесчестил НАРЭ

Последние события вокруг цен на бензин и дизтопливо в Молдове показали: и здесь потребителя держат за лоха, его интересы у властей на последнем месте.

Прежде всего обращают на себя внимания два беспрецедентных решения суда, отменивших повышение цен, объявленное НАРЭ. В этом есть элемент абсурда. НАРЭ создано как независимый регулятор и, по идее, здесь собраны лучшие эксперты в области. Зарплаты в ведомстве и его штат весьма внушительны. И вот оказывается, что суд первой инстанции лучше разобрался в вопросе формирования цены. То есть рядовой судья превзошел по своей компетентности огромную организацию. Иначе факт объяснить невозможно. Руководство НАРЭ признало эти решения и обязалось их выполнять. Но через некоторое время цены все равно поползли вверх. Стало ясно, что правительство, НАРЭ и поставщики играют с потребителями в некую игру.

Гендиректор НАРЭ Тудор Копач объясняет, что цены определяются согласно разработанной методологии: «НАРЭ не может установить предельные цены на бензин на уровне 14 или 15 лей за литр, поскольку тогда просто никто не будет ввозить нефтепродукты». Нужно повышать людям зарплаты и дотировать сельхозпроизводителей. Но это дело правительства.

Кого обслуживает НАРЭ?

Эксперт IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ проанализировал цены на бензин в нескольких странах ЕС и сравнил их с молдавскими. Стало ясно: если убрать акцизы, молдаване платят за бензин чуть ли не больше всех в Европе. В Румынии литр бензина покупают за 74 евроцента, в Великобритании и на Мальте за 76 евроцентов, в Молдове - за 79 евроцентов.

Давайте и мы с вами сделаем небольшое сравнение.

В июне 2015 года цена импорта бензина составляла 724 доллара за тонну. Курс доллара США был 18.43 лея. Средняя цена бензина на заправках - 17,8 лея за литр.

В июне 2018 гола цена импорта (поставка в марте-апреле) - 630-644 доллара за тонну. Курс доллара США - 16.86 лея. Средняя цена бензина - 19.48 лея.

Итак, стоимость импорта сейчас ниже, курс доллара - тоже, а цена топлива на заправках выше. И ситуацию не объяснить выросшими на 33 процента акцизами. А дело в том, что формированием цен занимается НАРЭ, которое на подкормке у импортеров и продавцов нефтепродуктов. Недаром гендиректор Тудор Копач отказался назвать журналистам свою нынешнюю зарплату.

Всех приведенных фактов по тарифам на свет, газ и нефтепродукты достаточно, чтобы сделать вывод: НАРЭ обслуживает интересы крупных поставщиков и игроков на рынке. А вот потребитель у независимого регулятора на последнем месте. Стоит ли удивляться? Состав НАРЭ утверждал проевропейский правящий альянс во главе с ДПМ.

Полная катастрофа

Анализ ситуации с ценами на нефтепродукты, тарифами на электричество и газ, политики соединения транспортных сетей с Румынией в кредит показывает: для нынешней власти прибыль крупного бизнеса (то есть собственная) и геополитика превалируют над интересами рядовых людей.

А четырехлетняя безрезультатная эпопея вокруг кражи века, когда главные виновные разыскивают исчезнувшие миллиарды, нам демонстрирует: пока евроинтеграторы находятся у власти, платить за все прошлые и будущие хищения и махинации будут граждане.

Неужели нужно еще десять лет правления «западников» для того, чтобы молдавский народ наконец-то понял: произошедшее с ним и Молдовой - полная катастрофа?

Сергей ТКАЧ