Мужчина утонул на глазах сотен людей в озере парка Валя Морилор

В парке Валя Морилор на глазах отдыхающих утонул мужчина.

Сегодня, 22 июля, в Комсомольском озере парка Валя Морилор сектора Центр утонул мужчина. Трагедия произошла в 14.50. В это время на песчаном пляже было много отдыхающих. Они подали знак спасателям, но те не успели вовремя вытащить тонущего человека. Когда тело извлекли из воды, мужчина был уже мертв.

Личность погибшего мужчины устанавливают, на месте работают сотрудники полиции. Купание в озере считается небезопасным, глубина доходит до четырех метров.