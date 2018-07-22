Ион Тэбырцэ: власть должна понимать, что ключ к нормализации отношений с ЕС находится здесь, в РМ

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Интервью
В интервью порталу ТРИБУНА известный политический аналитик Ион Тэбырцэ говорил об отношениях нынешней власти с европейскими политиками, о том, что должно произойти, чтобы отношения с Брюсселем нормализовались, чем объясняются относительно хорошие отношения власти с США, как, по его мнению, будут впредь развиваться внешнеполитические отношения Республики Молдова с основными канцеляриями мира, а также о ряде других важных аспектов.
T.: Г-н Тэбырцэ, как Вы оцениваете отношения власти с европейскими структурами?
И.Т.: Эти отношения сложные. Со времен объявления евроинтеграции вектором стратегического развития, эти отношения сейчас самые критические. Риторика молдавских властей сводится к выражению «палка о двух концах». То есть в том, что отношения сложные, виноват Европейский союз, потому что он слушает оппозиционные внепарламентские партии, и не видит реформ, внедряемых властью. На самом деле, все не так, и от этого страдает наше государство и его граждане. Если провести параллель, то нынешние отношения Республики Молдова с Европейским союзом все больше становятся похожими на отношения Республики Молдова с Румынией в период правления Воронина. Риторика и беспочвенные обвинения в адрес всех основных партнеров по развитию.
T.: Есть мнение, что в последующие месяцы отношения между Республикой Молдова и Европейским союзом ухудшатся. Что вы думаете об этом?
T.: Некоторые утверждают, что возможна даже отмена безвизового режима с ЕС и выход из Соглашения об ассоциации. Считаете это возможным?
И.Т.: Сейчас вопрос об отмене безвизового режима не стоит. Но если мы и впредь будем деградировать в части демократии и соблюдения прав человека, не исключено, что и такое может быть. Что касается Соглашения об ассоциации с ЕС, это намного более сложный вопрос, нежели безвизовый режим. Пока об этом никто не говорит. Тем не менее, очень символичным является и то, что к четвертой годовщине со дня подписания Соглашения об ассоциации в Брюсселе очень немного людей вспомнили о его существовании.
T.: Что должно произойти, чтобы отношения с Брюсселем нормализовались?
И.Т.: Мяч на поле Кишинева. Все эти обвинения со стороны партии власти в адрес ЕС необоснованны. Отношения с ЕС начали портиться еще с 2013 года. Тогда еще стало очевидно нежелание Молдовы проводить реформу правосудия. Потом последовали кража из банковского сектора, смена избирательной системы, и недавно, непризнание выборов столичного примара. Все это и привело к проблемам в отношениях с ЕС.
T.: Чем объясняются относительно хорошие отношения власти с США?
И.Т.: Во-первых, тем, что у Республики Молдова нет перед США тех же обязательств, как перед ЕС. Во-вторых, манеры внешнеполитических отношений у ЕС и США разные. Внешняя политика США более прагматична. Кроме того, не стоит забывать, что компании по лоббированию, которые работают на ДПМ, в большинстве своем – американские. Однако, не стоит забывать, что в последнее время и посольство США в Молдове обратило внимание на происходящие в Молдове антидемократические действия. А это не является хорошим сигналом для перспектив молдавско-американских отношений.
Т.: В какой мере хорошие отношения с США могут быть использованы ДПМ в избирательных целях?
И.Т.: Да, конечно, власть использует этот фактор. Посмотрим, каким образом, и насколько сильно. Мы можем предположить, что отношения с США будут использоваться в противовес России, в качестве защиты. Власть будет пытаться делать упор на стратегические отношения между Кишиневом и Вашингтоном. Другое дело, согласны ли США с таким подходом властей Республики Молдова.
T.: Как, по Вашему мнению, будут впредь развиваться внешнеполитические отношения Республики Молдова с основными канцеляриями мира?
И.Т.: Здесь необходимо четко разграничить эти канцелярии на те, которых Молдова интересует, и те, которых нет. Из тех, которых интересует, у власти хорошие отношения только с Румынией, и все. Я имею в виду страны ЕС. Не случайно в последнее время наша власть пытается найти партнеров по развитию в других регионах мира – как например на Аравийском полуострове, в Африке или даже в Латинской Америке.
Т.: Как Вы считаете, в какой мере внешний фактор повлияет на предстоящие выборы?
И.Т.: Как и всегда, он будет основным фактором. В Республике Молдова геополитика определяет расстановку политических сил. Но в 2016 году, в ходе президентских выборов наметилось новая тенденция распределения сил – проолигархические и антиолигархические. Партии проевропейской внепарламентской оппозиции будут в ходе предвыборной кампании делать упор именно на это распределение сил, а партия власти и социалисты будут пытаться поддерживать политические дебаты в геополитическом русле.
T.: Благодарим Вас!
Андриана Кептинe
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