Ион Тэбырцэ: власть должна понимать, что ключ к нормализации отношений с ЕС находится здесь, в РМ

В интервью порталу ТРИБУНА известный политический аналитик Ион Тэбырцэ говорил об отношениях нынешней власти с европейскими политиками, о том, что должно произойти, чтобы отношения с Брюсселем нормализовались, чем объясняются относительно хорошие отношения власти с США, как, по его мнению, будут впредь развиваться внешнеполитические отношения Республики Молдова с основными канцеляриями мира, а также о ряде других важных аспектов.

T.: Г-н Тэбырцэ, как Вы оцениваете отношения власти с европейскими структурами?

И.Т.: Эти отношения сложные. Со времен объявления евроинтеграции вектором стратегического развития, эти отношения сейчас самые критические. Риторика молдавских властей сводится к выражению «палка о двух концах». То есть в том, что отношения сложные, виноват Европейский союз, потому что он слушает оппозиционные внепарламентские партии, и не видит реформ, внедряемых властью. На самом деле, все не так, и от этого страдает наше государство и его граждане. Если провести параллель, то нынешние отношения Республики Молдова с Европейским союзом все больше становятся похожими на отношения Республики Молдова с Румынией в период правления Воронина. Риторика и беспочвенные обвинения в адрес всех основных партнеров по развитию.

T.: Есть мнение, что в последующие месяцы отношения между Республикой Молдова и Европейским союзом ухудшатся. Что вы думаете об этом?



И.Т.: Пока нет предпосылок для улучшения этих отношений. Власти Молдовы должны понимать, что ключ к нормализации отношений с ЕС здесь, у нас в Республике Молдова. Но, похоже, до осенних парламентских выборов эти отношения не наладятся. Наша власть готова на все ради своего выживания, и поэтому она проигнорирует все рекомендации Брюсселя, которые ей не выгодны. Отношения с ЕС прояснятся лишь после выборов. Очень многое будет зависеть от того, как будет организовано голосование, и сменится ли власть после выборов. Если все эти процессы будут демократическими, тогда появятся предпосылки для улучшения отношений между Республикой Молдова и Европейским союзом. В противном случае, шансов нет.

T.: Некоторые утверждают, что возможна даже отмена безвизового режима с ЕС и выход из Соглашения об ассоциации. Считаете это возможным?

И.Т.: Сейчас вопрос об отмене безвизового режима не стоит. Но если мы и впредь будем деградировать в части демократии и соблюдения прав человека, не исключено, что и такое может быть. Что касается Соглашения об ассоциации с ЕС, это намного более сложный вопрос, нежели безвизовый режим. Пока об этом никто не говорит. Тем не менее, очень символичным является и то, что к четвертой годовщине со дня подписания Соглашения об ассоциации в Брюсселе очень немного людей вспомнили о его существовании.

T.: Что должно произойти, чтобы отношения с Брюсселем нормализовались?

И.Т.: Мяч на поле Кишинева. Все эти обвинения со стороны партии власти в адрес ЕС необоснованны. Отношения с ЕС начали портиться еще с 2013 года. Тогда еще стало очевидно нежелание Молдовы проводить реформу правосудия. Потом последовали кража из банковского сектора, смена избирательной системы, и недавно, непризнание выборов столичного примара. Все это и привело к проблемам в отношениях с ЕС.

T.: Чем объясняются относительно хорошие отношения власти с США?

И.Т.: Во-первых, тем, что у Республики Молдова нет перед США тех же обязательств, как перед ЕС. Во-вторых, манеры внешнеполитических отношений у ЕС и США разные. Внешняя политика США более прагматична. Кроме того, не стоит забывать, что компании по лоббированию, которые работают на ДПМ, в большинстве своем – американские. Однако, не стоит забывать, что в последнее время и посольство США в Молдове обратило внимание на происходящие в Молдове антидемократические действия. А это не является хорошим сигналом для перспектив молдавско-американских отношений.

Т.: В какой мере хорошие отношения с США могут быть использованы ДПМ в избирательных целях?

И.Т.: Да, конечно, власть использует этот фактор. Посмотрим, каким образом, и насколько сильно. Мы можем предположить, что отношения с США будут использоваться в противовес России, в качестве защиты. Власть будет пытаться делать упор на стратегические отношения между Кишиневом и Вашингтоном. Другое дело, согласны ли США с таким подходом властей Республики Молдова.

T.: Как, по Вашему мнению, будут впредь развиваться внешнеполитические отношения Республики Молдова с основными канцеляриями мира?

И.Т.: Здесь необходимо четко разграничить эти канцелярии на те, которых Молдова интересует, и те, которых нет. Из тех, которых интересует, у власти хорошие отношения только с Румынией, и все. Я имею в виду страны ЕС. Не случайно в последнее время наша власть пытается найти партнеров по развитию в других регионах мира – как например на Аравийском полуострове, в Африке или даже в Латинской Америке.

Т.: Как Вы считаете, в какой мере внешний фактор повлияет на предстоящие выборы?

И.Т.: Как и всегда, он будет основным фактором. В Республике Молдова геополитика определяет расстановку политических сил. Но в 2016 году, в ходе президентских выборов наметилось новая тенденция распределения сил – проолигархические и антиолигархические. Партии проевропейской внепарламентской оппозиции будут в ходе предвыборной кампании делать упор именно на это распределение сил, а партия власти и социалисты будут пытаться поддерживать политические дебаты в геополитическом русле.

T.: Благодарим Вас!

Андриана Кептинe