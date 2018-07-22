Благоприятная для Президента Додон и ПСРМ конъюнктура

Последние события внутри страны и на внешнеполитическом уровне позволяют сделать вывод о том, что для президента Игоря Додона и ПСРМ создалась благоприятная конъюнктура, которая открывает им определенные перспективы, которых еще вчера не было.

В первую очередь, речь идет о встрече Путина с Трампом. Что бы ни говорили об этой встрече, ясно, что она заложила основы улучшению российско-американских отношений. Похоже, что оба президента пришли к ряду принципиальных соглашений, ведь не зря упоминалось о совпадении интересов двух великих держав по Северной Корее, Сирии и другим «горячим точкам» по всему миру. Так же, не зря некоторые аналитики, блоггеры и журналисты написали о достигнутых двумя президентами договоренностях по Украине, и в связи с энергетическим сотрудничеством. А если добавить сюда и очевидную напряженность в отношениях между США и ЕС, то приходим к выводу, что, на этом фоне, президент Трамп ищет новые международные соглашения, и кажется, что, по крайней мере, в отношениях с Россией, он их находит.

Улучшение российско-американских отношений не может не повлиять на события на постсоветском пространстве, в том числе в Республике Молдова. Можно предположить, что, помогая США в некоторых «горячих точках» по всему миру, Россия обеспечивает себе больше пространства для маневра на постсоветском пространстве, в том числе и в Молдове. Это укрепляет позиции и перспективы президента Додона и ПСРМ. У Игоря Додона очень хорошие отношения с Владимиром Путиным, и не исключено, что в сложившейся после встречи президентов США и России ситуации, эти отношения могут дать определенные результаты. По крайней мере, давление на процессы в РМ со стороны США будет намного меньше, если вообще будет.

Для Игоря Додона благоприятно и ухудшение отношений власти с ЕС. В создавшейся ситуации, власть больше не заинтересована доказать европейцам «насколько хорошо она может противостоять пророссийским силам в Молдове». Это позволит ПСРМ и главе государства почувствовать себя комфортно и беспрепятственно продвигать свои предвыборные предложения.

Еще ПСРМ и Игорю Додону очень выгодны плохие отношения между проевропейскими партиями. Постоянное ухудшение отношений между властью и проевропейской оппозицией исключает опасное для социалистов объединение проевропейских сил после следующих парламентских выборов, а это почти наверняка позволит ПСРМ получить власть.

Все это наводит нас на мысль, что за несколько месяцев до парламентских выборов, для президента Додона и социалистов создалась очень благоприятная внутренняя и внешнеполитическая конъюнктуры. Посмотрим, как ею воспользуются, и какие результаты это принесет на выборах.

Думитру Спэтару