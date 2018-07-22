Человек недели - Председатель ДПМ Влад Плахотнюк

На этой неделе председатель Демократической партии Молдовы (ДПМ) Влад Плахотнюк выступил с рядом важных объявлений.

После еженедельного заседания ДПМ, он объявил, что Республика Молдова и впредь будет внедрять повестку дня реформ, и меры, которые исходят, в первую очередь из потребностей модернизации всех сфер жизни, и из обязательств перед зарубежными партнерами. Влад Плахотнюк подтвердил твердое намерение ДПМ выполнить все обязательства по реформированию, «несмотря на определенные реакции Европейского парламента, и не только потому, что обязательства должны быть выполнены, а потому, что они способствуют модернизации Республики Молдова».

Влад Плахотнюк также объявил о запуске новых проектов, которые, по его словам, принесут значительную выгоду людям. Таким образом, вскоре стартует проект «Первый дом 3», который предназначен для семей с детьми, и который предоставит новые льготы на покупку жилья. Председатель ДПМ напомнил, что уже несколько месяцев работает проект для ряда категорий граждан «Первый дом 1», ориентированный на молодежь, проект «Первый дом 2», предназначенный для сотрудников государственного сектора, и оба они были уже по достоинству оценены гражданами. Проект «Первый дом 3» предполагает субсидирование возмещения ипотечного кредита, в размере от 10 до 100%, в зависимости от количества детей в семье.

Еще одним важным новшеством стало снижение платы за оформление наследства. Это снижение сделано за счет упрощения процедуры оформления документов и предоставления компенсаций со стороны государства.

Еще одно важное замечание Влада Плахотнюка было связано с работой «единого окна», «задача которого помочь гражданам оформлять документы в одном месте, чтобы они не были вынуждены бегать из одного учреждения в другое».

Все эти объявления важны для граждан и полезны имиджу Влада Плахотнюка и его партии. Посмотрим, как все это будет применено на практике.

ТРИБУНА уточняет : Влад Плахотнюк родился 1 января 1966 г. В 1983 году окончил среднюю школу в селе Грозешть Ниспоренского района. В 1991 году получил первое высшее образование в Техническом университете Молдовы, на факультете «Технология пищевой промышленности», по специальности инженера. В 2002 году по программе того же университета получил образовательную степень магистра делового управления. В 2006 году получил второе высшее образование в Государственном университете Молдовы, на факультете «Право», по специальности юриста. В 1991—1993 гг. работал в Центре по реабилитации несовершеннолетних жертв насилия «Минор», созданном при примарии муниципия Кишинэу. Работал в должности экономиста в компании с иностранным капиталом Euro Est Hundel Ltd Moldova, а позже в компании Voyage Ltd Moldova. В 1995 году основал молдавско-американскую финансовую группу Angels, которую возглавлял до 2001 года. С 2001 года был назначен на должность коммерческого директора А.О Petrom Moldova. Позже стал генеральным директором компании и проработал на этом посту до 2010 года. В 2005 году избирается на должность вице-председателя совета общества первого акционерного коммерческого банка Victoriabank. В 2006 году избирается председателем совета общества и выполняет свои функции до января 2011 года. С ноября 2010 года по июль 2015 года (с перерывом в 2014 г., когда отказался от мандата) был депутатом парламента Республики Молдова. В декабре 2010 года стал вице-председателем ДПМ (впоследствии первым вице-председателем ДПМ). Также, в декабре 2010 года Влад Плахотнюк был избран первым вице-председателем парламента, должность, которую занимал до января 2013 года. В декабре 2016 года был избран председателем ДПМ. Среди почетных должностей, занимаемых Владом Плахотнюком, является и должность председателя Ассоциации деловых людей Молдовы и основателя Благотворительного фонда по развитию РМ «Эдельвейс».