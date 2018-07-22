Молдова прославилась на весь мир своей контрацепцией: "уксус и лимон убивают сперму"

Фонд ООН по народонаселению провел исследование и пришел в ужас от самых шокирующих видов предохранения от беременности, главные из которых придумали и используют в Молдове.

20 июля на страницах журнала Cosmopolitan вышла статья «8 шокирующих ненадежных методов контрацепции, которые люди используют в наши дни». В статье говорится, что в западном мире, к счастью, есть достаточно видов предохранения от беременности, в том числе таблетки, спирали, презервативы и прочее. А вот в других частях света, пишет автор, методы контрацепции основаны на мифах и неточной информации и могут быть чрезвычайно вредны. Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) исследовал самые шокирующие методы, которые до сих пор используют женщины.

Так, в Молдове, говорится в статье, женщины используют яблочный уксус вагинально. После полового акта они делают спринцевание уксусом. Это основано на предположении, что уксус убивает сперму и, соответственно, предотвращает беременность.

Автор статьи поговорил с молдавским гинекологом Людмилой Бологан. Она рассказала, что слышала на тренинге по семейному планированию, как женщина рассказывала какой хороший это метод благодаря своей «натуральности и дешевизне».

На самом деле, спринцевание яблочным уксусом может привести к нарушению нормально вагинальной флоры и раздражать слизистую. Все это повышает риск развития инфекции.

В статье также описывается, какие методы предохранения используют в сельских районах Мьянмы. Там женщины подмываются водой и мылом после полового акта, что, как они считают, вымывает сперму из вагинального канала. Конечно, это не так.

Рассказывают и о более чем сомнительных методах контрацепции в Анголе. Так, там молодые женщины предпочитают пить колу с двумя таблетками аспирина после секса.

А затем опять пишут про Молдову. Еще один «оригинальный» способ, который используют в нашей стране, это применение лимонных долек, которые женщины вставляют себе во влагалище, полагая, что кислота убьет сперму. Однако, это, как и уксус, ничего кроме раздражения инфекций не даст.

ЛИДИЯ ТКАЧ