Публика освистала: позорным провалом закончились митинги оппозиции в Ниспоренах и Криулянах

Лидерам оппозиции не удалось собрать на акции протеста жителей Ниспорен и Криулян.

Вчера, 22 июля, представители Партии Платформа «Достоинство и правда» попытались организовать акцию протеста в Ниспоренах. Однако местные жители приняли в штыки представителей оппозиции. У них вызвало возмущение выступление одного из руководителей ППДП, пытавшегося обманом и ироническими заявлениями повлиять на их мнение. Представители оппозиции были освистаны. С холодком восприняли жители Ниспорен и приехавшую на митинг депутата от ЛДПМ Марию Чобану.

С таким же "успехом" прошла акция протеста оппозиции в Криулянах. Там представители Партии «Действие и солидарность» во главе с Майей Санду попытались собрать людей на митинг перед зданием местной администрации. Однако жители города также остались безразличны к их призывам.

О том, как принимали представителей "Движения сопротивления" в Ниспоренах можно судить по появившимся в сети видео.