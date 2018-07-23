НКСС опубликовала данные о размере средних пенсий

НКСС опубликовала данные о размерах средних пенсий по состоянию на 1 июля.

Сначала напомню, что было обещано проиндексировать пенсии на 6,6 процента. Но де факто пенсии были проиндексированы: средняя - на 6,33 процента, по возрасту - на 6,47 процента и по инвалидности - на 6,16 процента.

Именно поэтому НКСС никогда не публикует данные о пенсиях после индексации по состоянию на 1 апреля.

Крадут даже из пенсий.

Вот каковы средние пенсии по состоянию на 1 июля.

Средняя - 1658,68 лея (после индексации по состоянию на 1 апреля 2018 года была 1629,99 лей).

По возрасту - 1587,48 лея (после индексации по состоянию на 1 апреля 2018 года была 1555,87 лея).

П0о инвалидности - 1245,36 лея (после индексации на 1 апреля была 1219,73 лея).

Самые богатые пенсионеры живут в Кишиневе, где средняя пенсия равна 2323,65 лея.

А богатейшие из богатых, естественно, живут в секторе Центр - 2915,98 лея.

На Рышкановке средняя пенсия - 2229,08 лея, на Ботанике - 2214,15 лея, на Чеканах - 2203,65 лей, на Боюканах - 2195,84 лея.

Вы спросите, а с чего бы это в Кишиневе пенсии больше?

В столице живут 579 пенсионеров летчиков, у которых средняя пенсия - 8157,23 лея. Совершенно непонятно, откуда у нас столько бывших летчиков.

Здесь же живут закамуфлированные кодовым названием «другие категории» - 29 666 пенсионеров со средней пенсией 4467,24 лея.

В районах средняя пенсия - 1320-1495 лея.

Думитру БАРБАЛАТ