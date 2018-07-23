Евродепутат: Почти половина похищенных в банковской системе Молдовы денег находится в ЕС

Почти половина похищенных в банковской системе Молдовы денег находится в Европейском союзе (ЕС), а Европейская комиссия обязана расследовать местоположение фондов.

Об этом в интервью радиостанции «Свободная Европа» заявил немецкий евродепутат от Партии левых Гельмут Шульц. Европарламентарий считает, что ЕС и далее будет поддерживать молдавских граждан, отмечает «Mesager».

Гельмут Шульц сообщил, что направил в Европейскую комиссию запрос, в котором затребовал на европейском уровне расследовать банковское мошенничество в Республике Молдова.

«Я решил обратиться с запросом в Европейскую комиссию, потому что уверен, что мы, те, кто занимается Республикой Молдова, а также молдавские граждане, имеем право знать, что же и как произошло, что деньги должны быть изысканы и возвращены в Молдову. Из отчёта “Kroll”, проведённого по заказу Национального банка Молдовы, ясно, что почти половина исчезнувших сумм находится в ЕС. Европейская комиссия обязана представить своё объяснение и расследовать, где находятся эти деньги», — заявил Гельмут Шульц.

Евродепутат подчеркнул далее, что последние кризисы, имевшие место в нашей стране, не испортили отношений между Республикой Молдова Европейским союзом.

«Отношения между ЕС и Республикой Молдова крепки и долгосрочны. Подобные события, думаю, не способны их подорвать или разрушить. Напротив, в подобных ситуациях лишний раз доказывается важность отношений Молдовы с ЕС, а стало быть, мы не делаем ничего иного, как остаёмся последовательными в том, чтобы быть на стороне граждан, с тем, чтобы им, при поддержке и помощи ЕС, стало жить легче. Мы настоятельно требуем решений в пользу граждан», — сказал Шульц.

Напоминаем, что в середине июня с.г. власти опубликовали Стратегию возврата материальных ценностей, похищенных в результате мошенничества в трёх банках. Тогда главный прокурор заявил, что все 200 уголовных дел, открытых по данному факту, уже почти завершены следствием и готовы к передаче в судебные инстанции.