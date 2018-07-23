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Общество
Ливень с грозой, жара и повышенная влажность испытают на прочность жителей Молдовы
23.07.2018

На всей территории Молдовы ожидаются дожди с грозами и жаркая погода.

Начало рабочей недели выдастся в Молдове жарким. В понедельник столик термометра поднимется до 28 градусов. При этом на всей территории страны ожидаются дожди с грозами. В Кишиневе с утра образуется дымка, которая принесет плохую видимость на дороге. Поэтому водителям нужно проявить повышенную бдительность.

Влажность воздуха достигнет 85 процентов. Слабый северо-западный ветер не сможет разогнать тучи. С обеда начнется дождь, который будет идти с перерывами весь остаток дня.

Нелегко придется и метеозависимым людям. Метеорологи предупреждают о надвигающейся геомагнитной буре, которая может ухудшить самочувствие.


 
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