Ливень с грозой, жара и повышенная влажность испытают на прочность жителей Молдовы

На всей территории Молдовы ожидаются дожди с грозами и жаркая погода.

Начало рабочей недели выдастся в Молдове жарким. В понедельник столик термометра поднимется до 28 градусов. При этом на всей территории страны ожидаются дожди с грозами. В Кишиневе с утра образуется дымка, которая принесет плохую видимость на дороге. Поэтому водителям нужно проявить повышенную бдительность.

Влажность воздуха достигнет 85 процентов. Слабый северо-западный ветер не сможет разогнать тучи. С обеда начнется дождь, который будет идти с перерывами весь остаток дня.

Нелегко придется и метеозависимым людям. Метеорологи предупреждают о надвигающейся геомагнитной буре, которая может ухудшить самочувствие.