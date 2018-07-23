Знаю, что хочу, но муж говорит «нет», - Зотя рассказала о семейных баталиях

Очень скоро депутат-либерал Алина Зотя станет мамой: родители выбирают имя будущему ребенку.

Находящаяся на седьмом месяце беременности Алина Зотя активно участвует в законодательном процессе и готовится стать мамой. Округлившийся животик либералки уже хорошо заметен. Помимо участия в работе парламента любимица Михая Гимпу каждый день размышляет над именем будущего ребенка. Как оказалось, мужу депутата Владу Дурне пока не нравятся предложенные ею варианты.

- Я на самом деле знаю, какое имя я хочу, но мой муж говорит «Нет». Очень сложно подобрать имя, которое будет нравиться нам обоим, из-за этого все еще находимся в сомнениях, - рассказала Алина Зотя.

Алина Зотя рассказала, что знает пол будущего ребенка, но предпочитает соблюдать интригу. Она заметила, что «учится на ходу».