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Общество
Знаю, что хочу, но муж говорит «нет», - Зотя рассказала о семейных баталиях
23.07.2018

Очень скоро депутат-либерал Алина Зотя станет мамой: родители выбирают имя будущему ребенку.

Находящаяся на седьмом месяце беременности Алина Зотя активно участвует в законодательном процессе и готовится стать мамой. Округлившийся животик либералки уже хорошо заметен. Помимо участия в работе парламента любимица Михая Гимпу каждый день размышляет над именем будущего ребенка. Как оказалось, мужу депутата Владу Дурне пока не нравятся предложенные ею варианты.

- Я на самом деле знаю, какое имя я хочу, но мой муж говорит «Нет». Очень сложно подобрать имя, которое будет нравиться нам обоим, из-за этого все еще находимся в сомнениях, - рассказала Алина Зотя.

Алина Зотя рассказала, что знает пол будущего ребенка, но предпочитает соблюдать интригу. Она заметила, что «учится на ходу». 


 
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