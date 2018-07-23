Молдова уходит в глухую оборону: С кем и против кого будем дружить

«КП» проанализировала новую стратегию национальной обороны Молдовы и обсудила перспективы страны с бывшим военным министром Валерием Плешка.

В четверг, 19 июля, молдавский парламент утвердил Национальную стратегию обороны и План действий по реализации стратегии на 2018–2021 годы. Документ, по словам главы Минобоорны, носит программный характер. Он устанавливает порядок осуществления государственными учреждениями своих функций в целях обеспечения национальной обороны. Кроме того, стратегия предусматривает укрепление, развитие и модернизацию национальной оборонной системы в соответствии с национальными интересами.

Заметим, что на заседании парламента некоторые депутаты подвергли стратегию критике, отметив политическую составляющую документа, а также его «бессодержательность». Политике, действительно, внимание в нем уделяется и, в частности, обозначаются приоритеты в отношениях Молдовы с Россией, Румынией, Украиной и, конечно же, НАТО. Расскажем о каждом пункте в подробностях.

НАТО: Сотрудничаем, но не вступаем?

Пожалуй, наибольший интерес вызывает часть документа, посвященная сотрудничеству с Североатлантическим альянсом. В нем, в частности, есть недвусмысленный намек на участие в совместных военных учениях и даже о «продвижении стабильности за границами НАТО».

«Молдова развила практическое сотрудничество с НАТО в разных сферах и под разными аспектами: образование и наука, консолидация оборонного потенциала, военные учения, менеджмент катастроф.

Вследствие решений Варшавского саммита НАТО ожидается рост военного присутствия на восточном фланге Альянса, а также консолидация партнерских отношений, в том числе с Республикой Молдова, и продвижение стабильности за границами Альянса», - отмечают в Минобороны.

И понимайте это, как говорится, на свое усмотрение.

О России: «ОГРВ — вывести, боеприпасы — уничтожить»

В утвержденном парламентом проекте говорится о том, что «ухудшение отношений между Российской Федерацией и Западом создает ситуацию нестабильности, которая порождает или способствует распространению новых рисков и угроз в регионе».

В этих условиях Молдова высоко оценивает опыт сотрудничества между Европейским союзом, Российской Федерацией и Соединенными Штатами по вопросу, касающемуся приднестровского урегулирования. Так, «благодаря достижению определенного прогресса в урегулировании приднестровского конфликта появилась реальная перспектива преобразования миротворческих сил в Приднестровье в гражданскую миссию под международным мандатом», - говорится в документе.

Отмечается, что Молдова будет продолжать поддерживать с РФ открытый и прозрачный диалог «с целью выявления решений по выводу Оперативной группы российских войск и уничтожению и/или вывозу боеприпасов, складированных на территории Республики Молдова, - это будет способствовать укреплению и международному признанию статуса нейтралитета Республики Молдова».

Об Украине: поддерживаем, но готовимся к обострению

Украина вызывает у Молдовы повышенный интерес как стратегический партнер Кишинева.

«В ближайшее время решение конфликта на востоке Украины будет сложным или даже невозможным. Более того, можно предугадать и напряженность в южной зоне этой страны. Следовательно, Украина продолжит расширение сотрудничества с Западом, консолидируя уже существующие партнерские отношения. По этой причине ожидается и в дальнейшем продолжение процесса реформирования в области безопасности и оживление военно-индустриальной сферы, а также поддержки актуальной политики Украины в процессе урегулирования конфликта в Приднестровском регионе», - отмечают в Минобороны.

Румыния поможет продвигать интересы

В военном ведомстве Молдовы заметили, что «с точки зрения добрососедских отношений и сотрудничества между республикой и Румынией, особое внимание будет уделено сотрудничеству в области обороны, которое предусматривает продолжение процесса реформирования национальной системы обороны Республики Молдова».

«Все двусторонние действия будут направлены на укрепление интересов Республики Молдова в международных отношениях на основе конституционного статуса нейтралитета», - указывается в проекте.

О США: Низкий поклон и надежда...

Особое внимание в документе уделяется сотрудничеству с Соединенными Штатами. И тональность совершенно другая. Только посмотрите:

«Еще со времен Декларации независимости Республики Молдова Соединенные Штаты Америки существенно содействовали развитию Республики Молдова во всех сферах, включая сектор обороны. Республика Молдова продолжает надеяться на поддержку Соединенных Штатов Америки, стратегического партнера страны, в консолидации и продвижении основных реформ, необходимых в области безопасности и обороны страны», - подчеркивают в Минобороны.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Танками и пушками уже никто не воюет!»

- Я считаю, что оборона должна быть эффективной, отвечающей сегодняшним рискам и угрозам, рациональной, финансово емкой, - заявил бывший министр обороны Валерий Плешка корреспонденту «Комсомольской правды». - Надо понимать, что угрозы нашей безопасности со стороны соседей — нет. Соответственно, нужно готовить военный аппарат к нетрадиционным угрозам. Сегодня войны ведутся не танками и пушками, войны стали «гибридными». Поэтому нужны аналитики, специалисты в области IT-технологий. В этом контексте нужно строить концепцию нашей обороны. В условиях маленького и не очень богатого государства нужно рационально использовать деньги. Кроме того, немаловажно решать вопрос обеспечения безопасности государства в условиях коллективного участия — мы говорим о международной безопасности, то есть в том числе с учетом происходящего и за пределами нашей страны. Это опыт, это имидж.

- С кем следует укреплять сотрудничество?

- У нас есть позитивная история взаимоотношений с НАТО. Ее надо углублять через какие-то социальные проекты, обучение персонала. Не надо отказываться от взаимоотношений с ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности — прим. ред.), где главенствующую роль играет Россия. У нас чересчур жестко подходили к этому некоторые политические лидеры, говоря о том, что, мол, нечего в Москву ездить. Нам нужно иметь контакты, отношения со всеми и во благо народа и страны.

- В документе говорится о выводе ОГРВ из Приднестровья...

- Я думаю, что с назначением Дмитрия Козака на должность спецпредставителя президента России (по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой) надо ожидать очень интересных новостей в плане выстраивания новой модели поведения по линии Кишинев-Тирасполь. Что касается ОГРВ — это чисто символическое военное присутствие, хотя оно и идет вразрез с национальным законодательством Молдовы. Но надо договариваться со всеми, а чтобы чего-то добиться, нужно иметь персонал, подготовленный соответствующим образом. Это должны быть военные, дипломаты, а не так, как у нас — какого-то пацана после академии назначают послом, и он впервые оказывается в такой-то столице и государстве. Естественно, результатов от его деятельности ожидать не приходится.

ДМИТРИЙ КОБЗАРЬ