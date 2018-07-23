Отечественные ягоды – звезды Фестиваля „Summer Berry Fair”

Производители ягод с обоих берегов Днестра встретились в Парке Кафедрального собора в Кишиневе, в воскресенье, 22 июля, на вторую в этом году Ярмарку молдавских ягод „Summer Berry Fair”. Главными звездами на ярмарки были черника, ежевика, ягоды годжи, черноплодная рябина, виноград. Посетители смогли попробовать и десерты, а так же разнообразные напитки, приготовленные из ягод, передает IPN.

Сельхозпроизводители установили индивидуальные киоски, на которых были указаны населенные пункты, откуда были привезены продукты. Ягоды продавались в одноразовых контейнерах с указанием производителей. В таких контейнерах местные ягоды поставляются и в супермаркетах страны. Те, кто выращивает сезонные фрукты, говорят, что, несмотря на нелёгкий труд, он стоит всех усилий

Представительница сельхозпроизводителя Штефана Гросу Арина Циганэш приехала из села Холеркань района Дубэсарь, где находится плантация ежевики. „Мы приехали со свежей ежевикой, вареньем из ежевики и ликером из ежевики, у нас есть и пирожные с ежевикой. Продукты сделаны собственными руками, за исключением ликера, который был сделан на заводе”, - сказала Арина Цигэнаш. Женщина отметила, что она является представителем малого предприятия, а его продукция продается в основном на местном рынке, а в этом году все больше и больше людей начинают культивировать ежевику, что радует. Это означает, что на рынке будет больше экологически чистых ягод.

Другой производитель Анета Ганенко отметила, что пришла на ярмарку не только со свежей рябиной, но и с различным вареньем: из сосновых почек, одуванчика, горькой черешни, красного крыжовника. „Мы производим в Яловень, а продаем в Кишиневе, в супермаркетах. Мы второй раз в этом году участвуем в ярмарке. Цены ниже, поскольку между производителями и покупателями нет посредников”,- сказала производитель.

Посетительница ярмарки Надежда Унгуряну сказала, что купила из всех представленных продуктов. „Я хочу заморозить их и давать детям. Дома не производим, поэтому покупаем. Цены доступные, учитывая всю работу, которую прилагают производители, чтобы предложить их покупателям”, - заявила женщина.

Другая посетительница Лилия Дука купила первый виноград в этом сезоне и чернику. Цены обычные, сказала она, может чуть дороже, но, считает она, оправданные. „Чернику заморозим и будем потреблять постепенно, как правило, зимой, в каши”, - сказала посетительница.

Организаторы мероприятия хотят превратить молдавские ягоды в бренд страны, чтобы покупатели выбирали местные и экологически чистые продукты. Ната Албот, основатель Klumea, ассоциации-организатора мероприятия, сказала, что интерес к местным ягодам растет. „Мы должны увеличить не только потребление местного продукта, но так же должны помочь людям понять разницу между аналогичными продуктами из-за рубежа, многие из которых привозятся незаконным путем. Я очень хочу, чтобы люди потребляли осознанно. Люди должны знать, что наши ягоды продаются не только на рынке, но и в супермаркетах, правильно упакованные, хранящиеся при соответствующей температуре, сертифицированные, что очень важно, когда речь идет о продуктах питания”, - сказала Ната Албот.

В ярмарке приняли участие 15 производителей из многих регионов страны. В Республике Молдова более 700 производителей занимаются выращиванием более 11 видов ягод.

Третья ярмарка „Summer Berry Fair” состоится 12 августа.