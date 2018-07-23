Зрелая экономика с развитой инфраструктурой для транспорта с ремнями безопасности

В ходе передачи „Fabrika” от 20 июля 2018 года, на канале Publika TV, министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич поделился с гражданами своим видением о будущем экономики Республики Молдова. Вкратце, это видение выражено в названии статьи. И оно, как кажется, является обнадеживающим, тем более что министр Габурич пользуется репутацией компетентного технократа, хорошо знающего экономические процессы и бизнес среду в стране. Правда, есть и те, кто оспаривает его профессиональный рост, но мы не будем об этом сейчас.

В период, когда он был премьер-министром, в феврале – июне 2015 года, его деятельность была высоко оценена и представителями партнеров по развитию, которые искренне хотели помочь ему преодолеть кризис после кражи миллиарда. Но с тех пор прошло три года, и взгляды Кирилла Габурича не стояли на месте. Точнее, изменились. В настоящее время видения министра Габурича являются более узкими, сфокусированными по сравнению с видениями премьер-министра Габурича трехлетней давности. И это понятно, ведь премьер-министр отвечает за все аспекты управления, а министр отвечает только за область, которая ему была поручена, в данном случае – область экономики и инфраструктуры. Кроме того, министр технократ Кирилл Габурич в настоящее время входит в правительство, координатором которого является лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ). А это требует соблюдения конкретных правил, связанных и с необходимостью продвижения партии в преддверии парламентских выборов.

В упомянутом контексте лидер ДПМ рекомендовал министрам, в том числе технократам, посетить районы и населенные пункты, чтобы объяснить гражданам политику партии, и, чтобы поднять их социальный оптимизм. Находясь на прошлой неделе в районе Тараклия, министр экономики Кирилл Габурич именно это и сделал, когда коснулся кризиса зрелости экономики Республики Молдова, которого мы должны преодолеть красиво. Что нужно для этого? Государство должно быть более открытым для инвестиций! Просто и красиво. Открываешь широко двери для инвестиций, делаешь хорошие дороги для Молдовы и... Но, здесь возникает ряд вопросов, на которые министр Габурич мог бы дать компетентные ответы. Тем более что он знает, что ДПМ находится у власти девять лет, с 2009 года. За эти девять лет министерство экономики, со всеми государственными предприятиями, называемое и правительством в правительстве, был постоянной вотчиной ДПМ, так же, как и социальная сфера, в некотором роде ответственная за количество и качество рабочей силы.

Министр Габурич знает и о письменных обязательствах ДПМ. Для тех, кто забыл, мы с легкостью можем воспроизвести их из предвыборных программ ДПМ и правительства, в котором ДПМ была ответственной за экономическое развитие. Начиная с 2009 года, программы ДПМ подчеркивают основные цели формирования: 1) модернизация экономики; 2) повышение конкурентоспособности экономики за счет перехода к экономической модели, основанной на инвестициях, инновациях и качестве; 3) восстановление отношений доверия с международными организациями-донорами; 4) равномерное экономическое и социальное развитие на всей территории страны; 5) привлечение необходимых инвестиций в экономическую и социальную инфраструктуру: дороги, строительство, услуги, производство, образовательные, культурные и медицинские учреждения; 6) поддержка отраслей промышленности, работающих на экспорт, и активное продвижение экспорта молдавских товаров и пр. Более того, для того, чтобы эти цели имели прочную поддержку, ДПМ наметила в ходе парламентских выборов 2014 года ежегодно привлечь инвестиции в один миллиард долларов(!), уверив, что именно Так можно развивать Молдову!

Теперь, спустя девять лет с момента полного вовлечения ДПМ в модернизацию экономики, министр технократ экономики сообщает нам, что нужно еще время, чтобы подойти к зрелой экономике. На самом деле, он ответил косвенно на вопрос, где был сосредоточен экономический и социальный инфантилизм власти? Правильно, там. Именно поэтому заявления министра Кирилла Габурича не слишком внушают оптимизм. Дело в том, что в документе Информационные записки со стороны партнеров по развитию, которые служили проводником для премьер-министра Габурича, очень четко говорилось, что стабильная экономическая среда абсолютно необходима для бизнеса и инвесторов, а для этого, среди прочего, необходимо в первую очередь справедливое и независимое правосудие, которое должно обеспечивать защиту и соблюдение прав человека и основных свобод для каждого человека. В полном согласии с этими выводами партнеров по развитию, премьер-министр Габурич подал в отставку с должности после того, как констатировал, что его публичные выступления о деполитизации правовых институтов и регулирующих органов были проигнорированы. Более того, он заявлял, что отсутствие прогресса в расследовании кражи миллиарда обусловлено тем, что компетентные органы находятся под политическим контролем.

Прошло три года, и в настоящее время представители власти, а так же партнеры по развитию, единодушны в основном в том, что реформа юстиции не удалось, что она является избирательной. Теперь министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич может сравнить предложения партнеров по развитию из Пояснительных записок с отметкой, данной достижениям власти, вкратце выраженной в последней Резолюции Европейского парламента относительно политического кризиса в Молдове в результате непризнания местных выборов в Кишиневе. Таким образом, он может откровенно ответить на вопрос, если молдавское правосудие способно внушать доверие потенциальным инвесторам, которым власти открывают широко двери, привлекая их.

Тем не менее, возможно, министр Габурич прав. Инвесторы могли бы обойти юстицию, если например, столкнулись бы с возможными проблемами. Они могут обратиться в штаб-квартиру ДПМ для того, чтобы решать проблемы и защитить инвестиции. Это даже имеет смысл по той причине, что лидер ДПМ является и председателем Ассоциации деловых людей Молдовы. Уже есть положительная практика в этом направлении. К примеру, руководители независимых государственных учреждений, министры технократы и др., которые не должны иметь никаких отношений с ДПМ, поступают уже так и даже добиваются успехов в своей деятельности. Проявляя немного фантазии, они даже могут укрепить межличностные отношения с лидерами ДПМ, что может быть очень полезным. В этом смысле, даже пример министра Габурича является полезным. Его заявление об обеспечении ремнями безопасности всех транспортных средств страны, которые ездят по дорогам, за качество которых он отвечает, является проявлением очень тонкой и достойной восхищения поддержки личной инициативы безопасность за рулем председателя парламента Андриана Канду, который является и вице-председателем ДПМ.

Эксперты IPN