Жертвами грабителей стали молдавская певица и ее подруги, отдыхавшие в Греции

Певица Irisha и ее подруги пострадали от банды воров на отдыхе в Греции.

Выступающая под псевдонимом Irisha гражданка Молдовы Ирина Чебан и ее четыре подруги улетели на отдых в Грецию на остров Миконос. Уже перед отлетом у них начались неприятности.

По словам Чебан, ее подруги потеряли билеты на самолет. Тогда Ирина пошутила, что это был «дурной знак». На острове она заселились в виллу и пошли отпраздновать начало отдыха в ресторан. Когда девушки вернулись, дом оказался разгромленным.

За время отсутствия молдаванок на виллу проникли воры. Преступники унесли с собой наличные деньги, кредитные карты, ювелирные изделия, бриллианты и женские сумочки.

- Утром кто-то специально пробил мне колесо на машине. Двери дома не были заперты, они были открыты, это мне казалось крайне подозрительным, - рассказала Ирина Чебан.

Она предположила, что у грабителей был дубликат ключа. В тот же вечер преступники ограбили еще семь вилл в городе.

- Я позвонила в полицию, со мной связались и сообщили, что в тот вечер на острове обокрали еще семь вилл. Все были спокойны, но нам не повезло - исчезло очень много вещей, ценностей, денег, - пожаловалась певица...