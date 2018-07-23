Спекуляции по поводу возобновления диалога с Россией – это новое давление на ЕС

После напряжённых месяцев антагонизма с Россией, в том числе после возвращения к теме вывода российских войск с территории Молдовы, власть даёт понять, что она желает вновь вести диалог с российскими властями, пишет политолог Дионис Ченуша в аналитической статье для Агентства IPN.

Назначение Дмитрия Козака ответственным за молдавское досье является поводом, используемым лидерами ДПМ для информирования местной общественности и европейских партнёров о том, что диалог с Россией может быть возобновлён, отмечает политолог.

Он полагает, что такие сигналы нельзя считать случайными, учитывая жёсткую риторику Брюсселя в связи с политическим кризисом в Молдове. Более того, власти всегда проявляли готовность использовать Россию в качестве источника эксплуатирования западных страхов.

Присутствие российского фактора в послевыборных сценариях также усиливает внимание к любым признакам, способным указать на то, что европейский вектор может оказаться под угрозой, пишет Дионис Ченуша.

По его мнению, эта озабоченность используется Демпартией, которая уже имела эпизоды сотрудничества с пророссийскими силами (такие как смена избирательной системы).

С этой точки зрения, считает политолог, заявление о возобновлении молдо-российского диалога может быть истолковано как новая форма давления на Евросоюз, призванная изменить его негативное отношение к политическому кризису в Молдове.

В таких условиях, считает Дионис Ченуша, даже незначительное оживление контактов между Москвой и Кишинёвом может повысить недоверие ЕС к молдавским властям.

Тем самым Россия увеличивает вероятность формирования после следующих парламентских выборов правящей коалиции с, по меньшей мере, многовекторной, если не пророссийской внешней политикой, заключает политолог.