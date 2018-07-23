Стали известны подробности взрыва гранаты в Бельцах

19-летний парень погиб, а 17-летняя девушка пострадала в результате взрыва гранаты в Бельцах. Снаряд ребята нашли в комнате частного дома, который недавно арендовала семья девушки.

Врачи пять часов боролись за жизнь молодого человека, но он скончался во время операции, спасти его было невозможно,так как граната взорвалась прямо у него в руках.



"Пациента привезли в очень тяжелом состоянии. Его сразу повезли в операционную. Во время хирургического вмешательства выяснилось, что у него множество металлических осколков во внутренних органах и оторвало правую кисть", - сказала пресс-секретарь больницы, Бэлць Михаела Петрова.



Состояние девушки врачи оценивают как стабильное, у нее ранения лица и рук. Ее мать говорит, что в съемный дом семья только переехала, перевозила вещи.

"Он нам помогал перевозить мебель. Там были вещи от старых хозяев, которые мы хотели сложить в коробки. Ребята находились в комнате, и нашли наверное бомбу. Был очень сильный взрыв, у парня даже кисти руки не осталось", - рассказала мать девочки Анна Богачи.

Соседи говорят, что взрыв был очень громким.



Ведется следствие.

"По этому адресу произошел взрыв. Предполагаем, что это снаряд типа RGD 5. Открыто уголовное дело по факту нанесения увечий и нелегального владения оружием", - сказал глава отделения ИП Бэлць Виталий Калиновский.

Саперы проверили, не осталось ли в доме других взрывчатых веществ.