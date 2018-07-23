Стали известны подробности взрыва гранаты в Бельцах

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Происшествия
19-летний парень погиб, а 17-летняя девушка пострадала в результате взрыва гранаты в Бельцах. Снаряд ребята нашли в комнате частного дома, который недавно арендовала семья девушки.
Врачи пять часов боролись за жизнь молодого человека, но он скончался во время операции, спасти его было невозможно,так как граната взорвалась прямо у него в руках.
"Он нам помогал перевозить мебель. Там были вещи от старых хозяев, которые мы хотели сложить в коробки. Ребята находились в комнате, и нашли наверное бомбу. Был очень сильный взрыв, у парня даже кисти руки не осталось", - рассказала мать девочки Анна Богачи.
Соседи говорят, что взрыв был очень громким.
"По этому адресу произошел взрыв. Предполагаем, что это снаряд типа RGD 5. Открыто уголовное дело по факту нанесения увечий и нелегального владения оружием", - сказал глава отделения ИП Бэлць Виталий Калиновский.
Саперы проверили, не осталось ли в доме других взрывчатых веществ.
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