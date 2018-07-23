Молдова уже отгрузила в 3 раза больше вишни и абрикоса, чем за весь прошлый сезон

Согласно данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA), по состоянию на 18 июля текущего года из Республики Молдовы экспортировано 1,57 тыс. тонн вишни и 1,56 тыс. тонн абрикоса. За весь прошлый год из страны было отправлено за рубеж, соответственно, лишь 581 тонна и 503 тонны этих фруктов. Об этом сообщает интернет портал East-Fruit.

В 2017 году абрикос экспортировался только в Российскую Федерацию и Беларусь, в нынешнем году география поставок расширилась за счет поставок небольших партий этой продукции в Румынию. Правда, как отмечают представители ассоциаций сельхозпроизводителей, сезон уборки и реализации абрикоса подходит к концу. Следовательно, больших изменений данных об экспорте этих плодов уже не ожидается.

Ситуация с экспортом вишни еще способна измениться в сторону повышения. Ее урожай в 2018 году садоводы оценивают в пределах 7-8 тыс. тонн, причем не менее половины этого объема приходится на среднеспелые и позднеспелые сорта. То есть, страна еще располагает значительным экспортным ресурсом этой продукции.

Ранее East-Fruit публиковал прогноз специалистов ANSA, согласно которому в 2018 году экспорт яблока в свежем виде из Молдовы может достигнуть рекордного уровня в 300 тыс. тонн. Прогноз основан на двух основных факторах. Первый – высокая динамика экспорта яблока прошлогоднего урожая в 2018 году. Второй – достаточно оптимистичный прогноз на урожай яблока, а значит – и на значительный экспортный ресурс этой продукции в текущем году.