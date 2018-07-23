КРАСНАЯ КНИГА МОЛДОВЫ: ГОРИЦВЕТ И ДРУГИЕ ИСЧЕЗАЮЩИЕ

Последние, третье по счёту, издание Красной книги в Молдове было в 2015 году. Эта книга – научно обоснованный сигнал об опасности. Опасности утраты такого достояния, как биоразнообразие республики. Елена Кудрявцева разбиралась с тем, какую живую природу мы теряем.

Непроходимые леса, в которых обитали бизоны, рыси, медведи – история Молдовы, утерянная в XVII веке бытность. Утерянная безвозвратно. Однако и сегодня мы говорим, что, достояние страны, данное нам природой — богатая — разнообразная и смешанная по составу флора – среда для обитания различных живых организмов – существующая реальность. Такой «подарок» Молдова получила благодаря географическому положению, при котором на нашей территории перекрещиваются противоположные климатические влияния, а также тому, что геологическая история разных регионов республики различна, да и ряду других факторов.

У нас близко друг к другу произрастают как типичные для умеренно влажного и умеренно теплого климата травы, кустарники, деревья, мхи и грибы, так и представители флоры континентального сухого климата. На небольшой территории Молдовы соседствуют такие виды экосистем, как лесная, степная, луговая, водная и болотная, петрофильная (известняковые горы), а также – аграрная, где среди культивируемых растений живут грызуны, жаворонки и перепела, овсянки, трясогузки, кроме того — городская экосистема со своей флорой и фауной.

За последние столетия некоторые виды исчезли не только с определенных территорий, но и с лица Земли. За 500 лет безвозвратно пропало, как минимум, 844 вида животных и растений. Из-за варварского браконьерства, вырубки лесов и прочего «освоения» человеком природных богатств. Этот разрушительный процесс продолжается и в XXI веке. К старым причинам добавились новые, включая глобальное потепление, техногенные катастрофы.

Впервые деятельное внимание на необходимость вести контроль за исчезновением видов живой природы, препятствуя этому, человечество обратило всего немногим более ста лет назад. Тогда всерьез забеспокоились об истребляемых животных.

Первое международное соглашение касалось сохранения редких видов птиц и было подписано в 1902 году в Париже, следующее — международную конвенция, подписанную Россией, США, Японией и Великобританией об охране морских котиков – заключили в 1911 году. Системный и глобальный подход был положен в 1948 году. Тогда был создан Международный союз охраны природы с участием большинства стран мира, а в 1949 году — учреждена Постоянная комиссия по редким видам. Решили отслеживать, охранять и активно поддерживать вымирающие, сохранившиеся единично и на маленьких территориях виды фауны и флоры. Исчезающие виды из группы риска стали вносить в так называемую Красную книгу. Ее первое издание состоялось в 1963 году, а с конца 60-х — начала 70-х годов государство за государством стали принимать специальные законы и издавать региональные и национальные Красные книги.

Такой учет — перечень редких и исчезающих видов растений, грибов и животных с описанием каждого и указанием их современного и прежнего распространения, численности, а кроме того — причин сокращения, принятых и необходимых для спасения мер — возымел свое действие. Некоторые виды растений и животных исключаются из Красной книги, так как ученым удается восстановить их жизнеспособность в живой природе.

Увы, не всегда. «На наших глазах» исчезло гавайское дерево Кокио (единственный на Земле экземпляр сгорел в 1978 году), в 2011 году был объявлен вымершим подвид черных носорогов Западной Африки Diceros bicornis longipes, которого истребляли ради рога, а в 2012 году — слоновая черепаха – одинокий самец по кличке Джордж, живший в заповеднике Галапагосских островов, умер.

Жалко и носорогов, и черепах, и ярко цветущее дерево Кокио, но вернемся в Молдову.

В Молдове Красная книга была впервые издана в 1978 году, сразу после появления первой Красной книги СССР (наряду с Красной книгой Казахстана, тогда как Красные книги в других республиках появились позже: Украины — в 1980-м, Белоруссии и Литвы — в 1981-м). В первое издание молдавской Красной книги было включено только 55 видов.

Вторая молдавская Красная Книга вышла в 2001 году, и была более «пухлой» — «толще» первой почти в 4 раза, поскольку включила уже 242 вида, нуждающихся в государственной защите!

К тому моменту флора лесной, степной, луговой, водной и болотной экосистем Молдовы насчитывала 2219 видов, фауна – 494 видов позвоночных. Кроме того в водной и болотной экосистеме водилось почти 2135 видов и подвидов различных категорий, среди которых только 318 видов ракообразных, а также — простейшие, насекомые и т. д. Биоразнообразие петрофильных экосистем было представлено 252 видами типичной растительности степи и леса, мхами и лишайниками, 10-15 видами групп земноводных животных, а также обитающими в пещерах рукокрылыми, беспозвоночными и грибами. И вот, из числа этих разнообразных живых организмов во второе издание Красной книги Молдовы, в 2001 году, вошло уже 126 видов растений и 116 видов животных.

В то же время, Министерством окружающей среды РМ было отмечено, что в Молдове пока еще имеется достаточное количество видов, находящихся в Европе на грани исчезновения. В частности, в бассейне Дуная, поймах рек Днестр и Прут, в озере Кучурган, Белеу.

В августе 2011 года постановлением Правительства Молдова провозгласила 2011-2020 годы десятилетием биологического разнообразия. К существующим номинально государственным охраняемым природным территориям планировалось добавить новые объекты и комплексы, охраняемые территории в форме национальных парков, биосферных заповедников и т. д. Но, как видим, практика у нас отстает от теории.

Ведь третье издание Красной книги содержит уже 430 видов редких растений и животных! Почти в два раза больше, чем было включено во второе издание 2001 года. По-прежнему под угрозой исчезновения выдра, дикая кошка, лебедь-шипун, белый аист и розовый пеликан. Представители всех этих видов содержатся в Кишиневском зоопарке, в том числе – и с целью возвращения их в дикую природу в будущем, но пока оно представляется отдаленным.

Печально, что новое издание Красной книги пополняется. Так, из 208 видов растений, попавших в третье издании Красной книги, 75 занесены впервые, десятилетие назад они считались благополучными.

Среди растений — новичков Красной книги ряд всем известных травянистых растений, пострадавших из-за своих лекарственных свойств. Это весенний горицвет из семейства лютиковых – обитатель степных зон юга Молдовы, он же — адонис весенний – одно из лучших лекарственных растений, стимулирующих сердечную деятельность, повышающий кровяное давление.

Горицвет занесен в Красную книгу не только в Молдове.

Вероятно, по той же причине требует защиты лунник оживающий, не использующийся официальной медициной, но известный в народной как диуретическое и седативное средство. Попал в Красную книгу и тысячелистник, который французы называют «травой святого Иосифа», который, будучи плотником, согласно легенде, часто калечил руки, и лечил раны тысячелистником.

Из многолетних трав в самую свежую Красную книгу попали паннонский клевер, катран татарский и другие. В третьем издании — пять видов папоротника, прежде не считавшихся исчезающими, восемь видов водорослей, ставших редкими, девять видов грибов…

Травы и цветы, распространённые в Молдове спасают в Кишиневском ботаническом саду, их привозят сюда со всех уголков страны, чтобы сохранить. Там их сейчас больше сотни.

Мер, принимаемых сотрудниками зоопарка и Ботанического сада, конечно же, недостаточно. Нужна четкая программа. Финансирование. Специалисты. Конкретные действия для экологического восстановления среды обитания исчезающих видов. Между тем, позитивные результаты достижимы! Из числа ранее исчезнувших видов на территории РМ некоторые исключены. В природе удалось восстановить такие растения, как ландыш, дикий виноград и дикий тюльпан.