Хватит ли мужества у судей ВСП, чтобы остановить беспредел в Фэлешть?

Николай Менюк

Руководство союза потребительских кооперативов города Фэлешть устроило беспредел в стиле лихих 90-х по отношению к местным предпринимателям. О том, как это происходит, на личном примере рассказал один из членов городской ассоциации деловых людей северного города Виталий Грушка на пресс-конференции, которая состоялась в понедельник, 23 июля.

Виталий Грушка занимался торговлей электротоварами и аксессуарами для мобильных телефонов в принадлежащем ему павильоне на городском рынке Фэлешть. Он рассказал, что утром 12 июня 2017 года на территорию рынка вошли представители местного союза потребительских кооперативов, взломали замок на двери его бутика, откуда затем вывезли в неизвестном направлении все документы, товары и деньги на общую сумму около 150 тысяч лей.

«Я тут же позвонил руководству союза потребкооперации, чтобы выяснить законность их действий, - рассказал Грушка. – Думал, может они так действовали на основании какого-либо судебного решения. До сих пор никакого вразумительного ответа я не получил».

На этом неприятности для предпринимателя не закончились. Через некоторое время с территории рынка вывезли в неизвестном направлении и сам павильон. Когда Грушка отыскал все же его, он уже был в ужасном состоянии.

Обращения в правоохранительные органы и прокуратуру результата не дали. До сих пор предприниматель не знает о том, где находятся его документы, товар, деньги, в каком они состоянии и количестве. Грушка считает, что всему причиной его отказ выплачивать дань союзу фэлештских потребительских кооперативов, который продолжал считать себя хозяином рынка.

В 2011 году между местным союзом потребкооперации и примэрией города был заключен контракт об аренде территории городского рынка. Договор был подписан на три года, в течение которых союз брал на себя ответственность за организацию торговли на территории рынка, выплачивая незначительную часть денег за аренду в бюджет города.

С приходом нового примара, представителя «Нашей партии» Владимира Русу, который на выборах 2014 года победил во втором туре с 79,64 процента голосов, местные власти решили отказаться от услуг посредника и вернуть рынок напрямую в свою собственность. В марте 2017 года суд удовлетворил иск примэрии о прерывании договора об аренде территории местного рынка.

Руководство союза потребкооперации города, однако, не пожелало отказываться от дармового лакомого куска и при помощи различных методов, в том числе шантажа и запугивания, вынудило торговцев перечислять деньги за аренду на свой банковский счет, увеличив к тому же наполовину стоимость аренды. Суммы немалые, учитывая, что на рынке работали около 180 экономических агентов, а плата за аренду составляла от 3,5 тысяч лей до 6 тысяч. С недовольными поступали как с Грушкой.

«Более того, руководство союза через суд заставило нас повторно заплатить за аренду собственности, которая находится в введении местной власти, - продолжил Грушка. – Документы, подтверждающие факт выплат денег за аренду, судьями не рассматривались. Наши неоднократные обращения в различные инстанции, в том числе и антикоррупционный центр, результата не дали».

Представители союза обнаглели до такой степени, что запретили проводить какие-либо работы на территории рынка. Когда местная ассоциация предпринимателей совместно с примэрией начала реализовывать проект по модернизации электрической сети, представители союза оборвали все кабеля и заявили, что местный примар ничего не решает в городе. Они запретили заходить на территорию рынка без их разрешения. «Лишь после нашего обращения в суд мы смогли заходить на рынок», - рассказал Грушка. Пикантность ситуации в том, что рынок является собственностью примэрии, на которой порядки устанавливает фактически постороннее юридическое лицо.

Сейчас дело находится на рассмотрении в Высшей судебной палате. Как сообщил Грушка, он и его коллеги надеются на честную юстицию в последней инстанции. А сам предприниматель не теряет надежды вернуть исчезнувшие документы и ценности.