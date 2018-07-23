Нэстасе заявил, что сбежал от «несчастных» сторонников Шора

Андрей Нэстасе рассказал о причинах своего бегства от сторонников Илана Шора.

Несостоявшийся генпримар сообщил, как перед его пресс-конференцией, назначенной на 8 часов утра, к нему подошла группа сторонников Шора. Заметив их, политик Нэстасе решил не рисковать.

- Десять минут спустя к нам подошла группа людей. Некоторые из манифестантов - просто несчастные люди, другие - крепкие молодые лица, хорошо обученные для того, чтобы помешать нашему событию, – пожаловался Нэстасе.

Оппозиционер добавил, что ППДП не имеет ничего против социальных магазинов партии «Шор» и даже не получила возможности их закрыть.

- Они пришли туда, чтобы продолжать говорить о том, что мы хотим закрыть социальные магазины. Зачем они решили выдумать эту тему? Ни платформа "Достоинство и правда", ни, насколько нам известно, наши партнеры из ПДС не предпринимали действий, направленных на закрытие этих социальных магазинов, хотя бы потому, что мы не в правительстве, мы не можем этого сделать, - заявил Нэстасе.

Активисты партии «Шор» сорвали пресс-конференцию лидера ППДП, назначенную на сегодня, 23 июля, перед зданием примэрии. Более ста человек членов и сторонников партии «Шор» скандировали лозунги против Нэстасе. В итоге Нэстасе позорно сбежал.