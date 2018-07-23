Ион Чебан предлагает ряд мер в связи с проблемой Республиканского стадиона

Лидер фракции социалистов в Муниципальном совете Кишинэу (МСК) Ион Чебан считает, что земельный участок, на котором расположен Республиканский стадион и на котором планируют построить Посольство США, может быть использован для других целей.

Как передает ТРИБУНА, Ион Чебан заявил, что не понимает, почему именно эта площадка выбрана для того, чтобы быть построено Посольство США.

«Мы категорически против этой сделки. Это строительство следует предотвратить всеми имеющимися законными путями», – уточнил социалист.

Также Чебан потребовал провести публичные дебаты по вопросу строительства Посольства в этом районе.

«Необходимо создать комиссию, которая идентифицировала бы для Посольства США другой участок. Следует сообщить американским властям об отсутствии консенсуса между властями и гражданами Молдовы в связи с данным проектом», – заявил Чебан.

Андриана Кептине