Главная ПППДП зовёт на акцию протеста перед примэрией Кишинёва Руководство политической партии Платформа „Достоинство и правда” призывает людей выйти во вторник, 24 июля, начиная с 10.00, на акцию протеста перед зданием столичной примэрии и потребовать передачи земельного участка под кафе „Guguță” из частной сферы в государственную, помешав строительству на этом месте бизнес-центра, передаёт IPN.



В ходе пресс-конференции Андрей Нэстасе – лидер ПППДП, избранный генпримаром, чей мандат не был утверждён, заявил, что „мафия в сфере недвижимости, координируемая Владом Плахотнюком, получателем всех выгод от неё, всё ближе подходит к осуществлению масштабной мошеннической схемы, конечной целью которой является противоправное строительство в зелёной зоне в центре столицы”.



По словам Нэстасе, Национальный совет по историческим памятникам одобрил предварительный проект 10-этажного здания, которое будет возведено на месте нынешнего кафе „Guguță” в Городском саду им. Штефана чел Маре. Как утверждает Андрей Нэстасе, вся операция проводится при участии захваченной судебной системы, которая допускает не только кражу миллиардов из банков, не только воровство сотен тысяч голосов, но и хищение недвижимости, которую облюбовала группировка мошенников.



Андрей Нэстасе намеревался провести пресс-конференцию перед зданием примэрии, но вынужден был уйти из-за акции протеста сторонников Партии Шор. Лидер ПППДП продолжил своё выступление в рамках прямой трансляции в сети Фэйсбук из партийной штаб-квартиры.



В пресс-релизе ПППДП отмечается, что, будучи передан в государственное достояние, земельный участок уже не может быть отчуждён, его нельзя будет включить в уставной капитал хозяйствующих субъектов или сделать предметом залога. Таким образом, привлекательность идеи построить что-то на участке, который не подлежит приватизации, существенно снизится.



ПППДП призывает ответственных граждан как можно чаще присутствовать в районе нынешнего кафе „Guguță”, чтобы не допустить начала работ по сносу кафе.

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