Александра Юнко навсегда осталась в родном городе

«Смерть выбирает самых лучших и дергает по одному», сказал Владимир Высоцкий… В это невозможно поверить. В расцвете творческих сил и таланта покинула этот мир Александра Юнко – поэт, переводчик, литературный критик, журналист и просто добрый светлый человек. Меньше месяца назад она отметила свой юбилей, еще не так давно мы радовались выходу книги ее стихов, изданной в кои-то веки за счет государства. И вот теперь приходится говорить обо всем в безвозвратно прошедшем времени, хотя язык не поворачивается…

Она родилась и выросла в сердце старого Кишинева, в самом литературном его районе, близ Пушкиной горки. Там и до сих пор бродит дух великого поэта. Наверное, и Александрой ее назвали не случайно. Много лет ее жизнь была связана с Домом-музеем Пушкина, а публикации Юнко, посвященные Александру Сергеевичу, стали настоящей энциклопедией жизни гения в наших краях.

Говорят, талантливый человек талантлив во всем. И это подходит к Александре Юнко в полной мере. Она обладала врожденным артистизмом, в студенческие годы была звездой самодеятельной театральной сцены, всю жизнь писала глубокие тонкие стихи, делала великолепные переводы. А какие изящные рисунки выходили из-под ее пера! А рассказы о Кишиневе ее детства, полные тонкого юмора и метких наблюдений, – их хочется перечитывать и перечитывать. И каждую свою статью, независимо от темы, умела сделать интересной для читателя.

Была доброжелательным, но строгим литературным критиком. А людей ценила не за известность или богатство, а за душевные качества. И сама всегда щедро делилась богатствами своей души.

Ее уход – невосполнимая потеря для литературного, культурного, интеллектуального сообщества не только Молдовы, но и многих стран, где Александру и ее творчество знали и любили.

Ее очень ждали к себе дети, которые несколько лет назад перебрались в другую страну. Она безумно скучала, мечтала о встрече. Но Кишинев не отпустил свою любящую дочь. Теперь она навсегда останется в родном городе.

Родным и близким Александры Юнко – глубокие соболезнования. А самой ей – долгая светлая память. Нам будет очень ее не хватать.

Прощание с Александрой Юнко пройдет в среду, 25 июля, с 9 до 10 утра в зале прощаний при морге 3-й горбольницы на Рышкановке.