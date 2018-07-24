Дело Цуркан: Молдавскую ГРЭС разрушали, чтобы продать Румынии

С момента ареста бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже, прошёл месяц, сообщает «МК». Скандал начался с массовой рассылки сотрудникам «Интер РАО» на служебную почту записей телефонных переговоров. Стали известны новые детали расследования, а также некоторые события из корпоративной жизни энергетической корпорации.

В беседе источник, близкий к правлению «Интер РАО» сравнил компанию-гигант с потерпевшим крушение «Титаником». Цуркан была для руководства во многом незаменимой — ее использовали в качестве исполнителя-специалиста по реализации непростых схем. Источники предоставили в распоряжение московской газеты аудиозаписи, на которых якобы были идентифицированы голоса главы правления «Интер РАО» Бориса Ковальчука и Карины Цуркан.

После «дела Цуркан» одним и первых по решению правления холдинга лишился своего поста руководитель блока стратегии и инвестиций Ильнар Мирсияпов. Это было связано с аудиозаписями, которые сотрудники «Интер РАО» получили на почту.

Ряды недавно уволенных пополнил руководитель пресс-службы Антон Назаров, с чьего почтового ящика, как выяснилось, была сделана та самая рассылка.

На станциях «БашРТС» и «Молдавской ГРЭС» в рамках расследования назначен независимый аудит, также будут проверены электростанции в Сочи и Калининграде, где, предположительно, монтировались подогреватели низкого давления плохого качества, закупавшиеся в Санкт-Петербурге (об этой схеме также шла речь в аудиозаписях, распространенных среди сотрудников холдинга).

Из-за той же истории с подогревателями около недели назад лишился поста гендиректор OOO «Интер РАО — Управление электрогенерацией»: 10 июля Тимура Липатова сменил Александр Корешев. Но это лишь начало, ведётся активная работа по установлению причастности к «делу Цуркан» заместителя министра энергетики Вячеслава Кравченко. Идёт проверка его личной связи с Кариной Цуркан, были проведены обыски.

О возможной схеме взаимодействия Цуркан и Кравченко «МК» сообщает следующее. Транзитные киловатты на «Молдавской ГРЭС» были привязаны к приднестровским рублям (Цуркан в беседах называла эту валюту «фантиками»). Кравченко имел влияние на поставки электроэнергии и был курсе самых точных прогнозов в регионе, а у Цуркан в Приднестровье были «подконтрольные» банки. Благодаря этому можно было эффективно «сыграть» на событиях и курсах.

«Молдавская ГРЭС», судя по всему, ключевой объект в «деле Цуркан». Расположенная в Днестровске электростанция была построена в 1964 году. Во времена СССР производимое ею электричество экспортировалось в страны соцлагеря, в частности, Румынию и Болгарию. В 2005 году станцию приватизировали, она вошла в состав «Интер РАО». На «Молдавской ГРЭС» есть четыре турбины и современное высокотехнологичное автоматическое распределительное устройство. Но в последние несколько лет на станции функционировала всего одна турбина, и объект использовался в основном как ретранслятор, передавая электроэнергию из России и Украины на экспорт.

По словам источников, ГРЭС была специально выведена лишь на малую долю производительности. Фактически были разрушены схемы поставок топлива (станция уникальна ещё тем, что может работать на трёх видах топлива – мазут, уголь и газ, в 2013 году она перешла на каменный уголь).

Бывшие сотрудники «Интер РАО» в один голос утверждают, что, когда холдингом управлял Евгений Дод, все топливо поставлялось из России (газ шёл транзитом через Украину), а с приходом Бориса Ковальчука курировать «Молдавку» стала Цуркан, и станция постепенно пришла в запустение. Всё топливо стало поставляться с Украины (в том числе и газ, которые закупался, а не шёл транзитом). ГРЭС стала «иждивенкой» - располагается на арендованной у ПМР земле, питается украинским топливом и почти ничего не производит. Но это только на первый взгляд.

Некоторые СМИ приводили цифру ущерба от деятельности Карины Цуркан в 200 миллионов долларов в год: избыточная украинская электроэнергия экспортировалась через «Молдавку» в Европу под видом энергии выработанной самой ГРЭС (при одной-то турбине). Ничего не производилось, не поставлялось, а комиссии и налоги не шли в казну. Главной целью была продажа «Молдавской ГРЭС» Румынии.

Опубликована запись переговоров между Кариной Цуркан и мужчиной по имени Ярослав. Он несколько раз оставлял заявку на визит к топ-менеджеру, но всякий раз бизнес-леди переносила встречу. За день до появления гостя Цуркан разыграла целый спектакль - демонстративно при свидетелях (пришла в кабинет вместе с сотрудником холдинга по фамилии Маргулец) обнаружила на рабочем месте «жучок».

Карина самостоятельно извлекла средство корпоративного контроля и, видимо, решив, что её больше не «слушают», пригласила к себе в кабинет Ярослава и беседовала с ним, что называется, в открытую. Важно отметить, что на проходной гость предъявлял румынский паспорт и у спецслужб нет сомнений в его связи со иностранной «спецурой».

По плану Цуркан стратегическую «Молдавку» нужно было «заглушить», чтобы убедить правление «Интер РАО» в её неликвидности (это было почти исполнено, она работала в одну турбину) и по частям продать её Румынии — сначала 51 процент, а потом и остальную часть. Приказ от спецслужб или жажда наживы двигала Цуркан – разберётся следствие. Непонятно одно: как эта женщина, пусть и член правления корпорации-хозяина, могла так уверенно и самостоятельно распоряжаться важнейшим активом холдинга?

Возникают сомнения, что это была просто самодеятельность руководителя блока трейдинга. Такое поведение больше похоже на то, что этот проект был уже согласован. При этом собеседники высказывают опасения: президент Приднестровья будет вставлять им «палки в колёса». Теоретически да, глава ПМР контролирует арендную ставку, налоги, землю на которой находится станция, водоёмы и может запросто «зарубить» поставки и транзиты, осложнив всё это на законодательном уровне. И решить с ним вопрос мог только один человек – Кравченко, который просил Цуркан устроить с первым лицом Приднестровья встречу.

Кроме того, чтобы ускорить процесс решения этого вопроса, Цуркан прибегла к помощи СБУ. Без службы безопасности Украины она бы не смогла в экстренном порядке урегулировать вопросы с поставками и транзитами.

В настоящее время, со слов источника близкого к правлению, всё идёт к присоединению «Интер РАО» к «Роснефти». «Интер РАО» активно выкупает свои акции (последние были куплены у ПАО «Русгидро»), чтобы потом перепродать их.

Несмотря на то, что под следствием находится только Карина Цуркан, а её коллеги проходят по делу в качестве свидетелей – расследование ещё не закончено. На повестке остаётся важнейший вопрос: каким образом Цуркан столько времени вращалась в высших кругах, посещала официальные мероприятия и имела доступ к важнейшей информации?

Источник: «Московский комсомолец»

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