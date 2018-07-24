ПСРМ предлагает вернуть территорию республиканского стадиона в подчинение властей Кишинева

Фракция Партии социалистов в муниципальном совете Кишинева (МСК) предложила ряд мер для решения вопроса предполагаемого строительства посольства США на территории бывшего Республиканского стадиона.

Как передает "ИНФОТАГ", ее руководитель Ион Чебан отметил на пресс-конференции в понедельник, что "социалисты категорически против реализации подобного проекта: на таком обширном участке земли в центре города можно осуществить строительство парка, культурного центра или даже нового стадиона, но не посольства - какой бы стране оно не принадлежало".

"Поэтому ПСРМ считает необходимым, чтобы МСК направил обращение в правительство о передаче земельного участка в ведение местных властей с сохранением за ними права осуществлять процедуру экспроприации. Также МСК должен направить обращение в Конституционный суд относительно соответствия основному закону решения парламента о переходе в ведение посольства США территории бывшего стадиона. МСК должен запретить мэру и подконтрольным мэрии управлениям выдавать разрешительные документы на строительство без согласования с советом", - сказал социалист.

По его словам, "вопрос об использовании данного земельного участка должен быть вынесен на публичные консультации с жителями столицы; граждане должны высказать свое мнение и решить судьбу Республиканского стадиона".

"Также при мэрии необходимо создать комиссию по переговорам, которая будет нести ответственность за диалог с посольством США о предоставлении им другого земельного участка. Необходимо учитывать, что новость о строительстве посольства на территории стадиона вызвала неодобрение у большинства жителей столицы, и наиболее правильным решением посольства США было бы отдать участок муниципальным властям", - сказал Чебан.

Комментируя недавние протесты, которые проводят правые оппозиционные партии, а также партия Шора, Чебан назвал их "абсолютно демократичными действиями".

"Конечно, в основе любого протеста должна стоять четко сформированная идея, и мне кажется немного странным, когда Нэстасе приходит к мэрии, чтобы требовать отмены смешанной системы выборов, а сторонники Шора приходят на то же место, чтобы скандировать: "Долой, Нэстасе!". Можно только подчеркнуть, что эти партии такими действиями начали новый политический сезон. Но реальные акции протеста состоятся ближе к концу августа, а то, что наблюдаем сейчас - своего рода подготовка к ним", -считает он.