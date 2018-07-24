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Политика
Франция и ЕC озабочены соблюдением демократии в Молдове после признания недействительными результатов выборов мэра Кишинева
23.07.2018

Франция и Евросоюз озабочены соблюдением демократии и норм правового государства в Молдове после признания "недействительными" результатов выборов мэра Кишинева. Это мнение намерена донести до руководства Молдовы начальник управления континентальной Европы МИДа Франции Флоренс Манжин, которая прибыла в понедельник с трехдневным визитом в Кишинев.

Как сообщили "ИНФОТАГ" во французском посольстве, данный визит - еще одна возможность подтвердить желание Франции оставаться близким другом, важным политическим, экономическим и культурным партнером Молдовы на пути реформ, предусмотренных Соглашением об ассоциации РМ-ЕС. 

В ходе визита дипломат встретится с вице-премьером по реинтеграции Юрием Лянкэ, председателем парламентской по внешним делам и евроинтеграции Виолетой Ивановой, госсекретарем МИДЕИ Татьяной Молчан.

Кроме того, в повестке дня встречи с представителем ПСРМ Ионом Чебаном, лидером PAS Майей Санду, председателем партии "Платформа DA" Андреем Нэстасе, представителем ЛДПМ Вадимом Пистринчук. 

Флоренс Манжин обменяется мнениями о ходе переговоров по приднестровскому урегулированию с главой миссии ОБСЕ в РМ Майклом Скэнланом, пообщается с политологами и представителями гражданского общества Молдовы.


 
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