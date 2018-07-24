Додон: мы готовимся к официальному визиту в Россию

Президент Молдовы подготовит целый пакет предложений президенту России Владимиру Путину, об этом заявил Игорь Додон, будучи в агентстве Sputnik Молдова.

«Мы готовим определенные проекты к этому визиту, я обратился к президенту РФ с идеями, не буду пока раскрывать. Мы ведем переговоры. Надеюсь, будут дополнительные решения для наших производителей и для наших людей, которые работают в России», — пояснил президент.

По словам президента Молдовы, осенью в сентябре-октябре состоится официальный визит в Россию.

«Есть заинтересованность со стороны РФ к диалогу. К сожалению, с молдавской стороны на уровне правительства и парламента такой заинтересованности нет. Последние полтора года молдо-российскими отношениями с молдавской стороны занимался только президент. Нам удалось решить много вопросов. По динамике роста некоторых экспортных позиций будет ли прорыв, появятся ли дополнительные возможности, чтобы мы более массово экспортировали наши товары на российский рынок. Я думаю, что на уровне диалога межправкомиссии и правительств это маловероятно. На уроне дополнительных договоренностей на уровне президента, я это не исключаю», — отметил Додон.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Игорь Додон осенью посетит Россию с официальным визитом по приглашению российского президента. По мнению экспертов, этот визит станет существенным вкладом в развитие долгосрочны