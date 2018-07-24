Коммерсант: Молдавия увидела угрозу в Приднестровье

Присутствие российских военных отмечено в Национальной стратегии обороны.

На минувшей неделе парламент Молдавии большинством голосов одобрил Национальную стратегию обороны на 2018–2021 годы. В документе сказано, что республика намерена сохранить свой нейтральный статус, но в то же время будет углублять сотрудничество с НАТО. При этом одной из основных угроз безопасности страны названо присутствие на территории Приднестровья российских военных. В конце июня молдавские власти внесли и добились принятия на Генассамблее ООН резолюции «О полном и безусловном выводе иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова». В МИД РФ “Ъ” заявили, что позиция Кишинева «представляет угрозу хрупкому прогрессу, наметившемуся в приднестровском урегулировании».

Парламент Молдавии на минувшей неделе одобрил в окончательном чтении Национальную стратегию обороны на 2018–2021 годы и план действий по ее реализации. Последний предусматривает повышение расходов на военные нужды с 625 млн леев (примерно $37,5 млн) в 2018 году до 1,5 млрд ($90 млн) в 2025-м.

В новой стратегии говорится о намерении сохранить нейтральный статус страны, закрепленный в ее конституции. В то же время документ предусматривает «усиление и углубление» сотрудничества с НАТО. В документе сказано, что «вследствие решений Варшавского саммита НАТО ожидается рост военного присутствия на восточном фланге альянса, а также консолидация партнерских отношений, в том числе с Республикой Молдова».

Напомним, Молдавия с 1994 года является одним из партнеров Североатлантического альянса на постсоветском пространстве, в частности, она участвует в миротворческой операции НАТО в Косово. Альянс в свою очередь помогает укреплять и модернизировать вооруженные силы страны. В 2017 году в Молдавии прошли учения с участием военнослужащих США.

Присутствие российских военных в Приднестровье в новой стратегии названо угрозой. «На территории Республики Молдова размещен военный контингент Российской Федерации (оперативная группа российских войск), который находится тут без законодательного согласия Республики Молдова и вопреки конституционным нормам. Их присутствие в контексте возможной эскалации ситуации в регионе представляет угрозу национальной безопасности»,— говорится в документе. Напомним, российские военные присутствуют в Приднестровье в двух форматах — в составе оперативной группы российских войск (ОГРВ) и миротворческой миссии. ОГРВ охраняет склады с боеприпасами и оказывает поддержку миротворцам. В миротворческую миссию помимо российских военных входят представители вооруженных сил Молдавии и непризнанной республики Приднестровья. Кишинев настаивает на выводе с территории страны всего состава ОГРВ, а из миротворческой миссии хотел бы сделать полицейскую или гражданскую и желательно перевести ее под международный мандат (под эгидой ООН или Евросоюза).

Статс-секретарь, заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин напомнил “Ъ”, что 29 июля миротворческой операции на Днестре исполняется 26 лет, и заявил: «Эффективность ее была доказана временем». По его словам, «Приднестровье является единственным регионом Восточной Европы, где после ввода миротворческого контингента военные действия были прекращены и не возобновлялись». «Эта операция заслуживает того, чтобы быть внесенной в учебники по миротворчеству в качестве успешной,— убежден дипломат.— За все время не пострадал ни один миротворец, не произошло ни одного боестолкновения между сторонами конфликта».

Он подчеркнул, что, «несмотря на все перипетии развития отношений между сторонами конфликта, признание ими недопустимости санкций и блокад сохраняет важное политическое значение, хотя и не в полной мере выполняется Кишиневом». «Мы гордимся тем, что делают российские военнослужащие совместно с молдавскими и приднестровскими коллегами на повседневной основе для поддержания гражданского мира, межнационального согласия и укрепления общеевропейской безопасности,— продолжил Григорий Карасин.— Вместе с тем констатируем деструктивное поведение в последнее время наших молдавских партнеров в этом вопросе». Свой тезис собеседник “Ъ” подкрепил двумя примерами: срывом в прошлом году совместного празднования 25-летия миротворческой миссии на Днестре и принятием Генассамблеей ООН 22 июня уже этого года составленной молдавским правительством резолюции о «Полном и безусловном выводе иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова». По его словам, действия Кишинева «представляют угрозу хрупкому прогрессу, наметившемуся в последние месяцы в приднестровском урегулировании».

Между тем если прозападное большинство молдавских депутатов и ориентирующееся на США и ЕС правительство страны одобряли Национальную стратегию обороны, пророссийский президент Молдавии Игорь Додон демонстративно представил на обсуждение альтернативный документ: «Об обеспечении безопасности Республики Молдова и ее граждан посредством укрепления конституционного статуса постоянного нейтралитета страны». В нем отмечается, что, «когда большие игроки, великие державы не могут договориться о взаимном соблюдении интересов друг друга, первыми жертвами подобных разногласий становятся более слабые страны». Чтобы обезопасить себя «в условиях растущей неопределенности и усиления геополитического соперничества между глобальными игроками», Молдавия, по мнению ее президента, должна «выстраивать гармоничную и сбалансированную внешнюю политику». «Проведение такой политики прежде всего предполагает, что наша страна не должна вовлекаться в эфемерное противостояние Восток—Запад»,— сказано в документе. Игорь Додон призывает укреплять статус постоянного нейтралитета, провозглашенный конституцией страны, и добиваться его признания на международном уровне по примеру таких стран, как Швейцария, Австрия, Лаос, Камбоджа, Ирландия, Мальта и Туркмения.

В альтернативном документе не содержится требования о выводе российских военных из Приднестровья. Наоборот, в нем подчеркивается, что Россия «является страной-посредником и гарантом всеобъемлющего политического урегулирования приднестровского конфликта». В нем также выражена уверенность: «Россия сделает все возможное для того, чтобы у нас сохранялся мир, чтобы Молдова практически реализовала свой исторический шанс на развитие как независимого, суверенного, территориально целостного государства в международно признанных границах».

Впрочем, стоит отметить, что в соответствии со сложившейся системой власти в Молдавии президент мало на что влияет и документ, представленный Игорем Додоном, является лишь его собственной политической декларацией.

Елена Черненко